Обращение Байдена к нации, закон о защите прав пользователей онлайн-подписок, крушение Ми-28
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 25 июля.
- Сегодня в России вступил в силу закон, обязывающий банки приостанавливать переводы на два дня, если информация о получателе есть в базе данных Банка России о случаях мошенничества. В течение этого времени банк должен сообщить клиенту о приостановке операции и указать причину. Если клиент все же решит сделать перевод на подозрительный счет, банк должен его исполнить, но не будет нести ответственность.
- В лесном массиве около деревни Кленки Жиздринского района Калужской области потерпел крушение вертолет Ми-28. На месте работает оперативная группа и спасатели. По сообщениям Минобороны, техника упала в безлюдной местности, а весь экипаж в результате происшествия погиб. По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность.
- Госдума рассмотрит законопроект о защите прав пользователей онлайн-подписок. Документ обязывает сервисы уведомлять клиентов о списании средств за подписку не менее чем за сутки до операции, при этом указывая дату списания платежа, способы отписки и ссылку на соответствующую платформу. Контролировать корректность информации на сайтах поручат Роскомнадзору.
- Также планируется рассмотреть законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах нежелательных в России организаций и организаций, чья деятельность признана экстремистской и запрещена в стране.
- Президент США Джо Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что считает себя достойным второго срока на посту главы государства. По его словам, он решил поступиться своими амбициями ради блага американской демократии. Он добавил, что пришло время передать эстафету молодому поколению. В заключение глава Штатов призвал голосовать за свою преемницу Камалу Харрис.
- Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете» заявил, что более 500 украинских боевиков привлечены к уголовной ответственности за преступления против мирного населения в Донбассе. Всего с 2014 года возбуждено более 5 тысяч уголовных дел о событиях на Украине в отношении 1 046 лиц, в том числе представителей военного и политического руководства страны.
- Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США предложил Штатам создать аналогичный НАТО новый альянс на Ближнем Востоке. По его словам, он будет направлен против «иранской угрозы».
- Возле здания Капитолия в Вашингтоне, где выступал Нетаньяху, произошли стычки между протестующими и полицейскими. Против участников акции применили светошумовые гранаты и перцовый газ. Всего там собрались тысячи протестующих, которые выступали за прекращение боевых действий в секторе Газа и признание независимости Палестины. Несколько человек задержаны.
- Владимир Путин подписал закон о распространении отсрочки от призыва на военную службу на сотрудников прокуратуры, следственных органов и учреждений Следственного комитета. Отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и специальными званиями во время службы. Проходящий военную службу по контракту может быть досрочно уволен в связи с переходом на службу в прокуратуру или СК. Одновременно он освобождается и от военных сборов.
- За минувшую ночь над территорией России ПВО уничтожили 11 БПЛА. Четыре из них были сбиты над Курской областью и над Крымом, еще три — над Белгородской областью. Также в акватории Черного моря были уничтожены два безэкипажных катера, которые направлялись в сторону Крыма, заявило Минобороны РФ.
Олег Исаков
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