Шамиль Идиатуллин: «Права на экранизацию у меня купили, как только вышла книга Роберта Гараева»

Сериал «Город Брежнев» выйдет осенью?

Фото: фото предоставлено пресс-службой НБРТ

В Сети появились кадры со съемок сериала «Город Брежнев» по книге Шамиля Идиатуллина про группировки Набережных Челнов 1980-х. Как рассказал «Реальному времени» писатель, зрители смогут увидеть восьмисерийную историю в конце осени: «Я верю, что «Город Брежнев» будет прекрасным, при этом, поскольку не имею отношения ни к сценарию, ни к съемкам, нахожусь в очень выигрышной позиции». Подробнее — в материале «Реального времени».



Челны снимали в Сланцах

Фотографии со съемок выложили в группе «Казанский феномен», посвященной группировкам Татарстана 1970—1980-х годов. Ее администратор Роберт Гараев — автор книги «Слово пацана», легшей в основу одноименного популярного сериала. 19 июля вышел фильм о съемках «Слова пацана. Кровь на асфальте».

Автор сценария «Города Брежнева» — Алексей Рыбин, участник первого состава группы «Кино». В 90-х музыкант начал выпускать книги о рокерском прошлом, а также детективы, а в 2017 году снял полнометражный фильм «Скоро все кончится».

Съемки восьмисерийного фильма шли с августа по декабрь прошлого года не только в Челнах, но и в Санкт-Петербурге, Сланцах (Ленинградская область) и Кисловодске. Телеграм-канал, посвященный сериалу, обновлялся в марте, создатели сообщали, что «сейчас идет процесс записи звукового сопровождения для сериала, так что сидим и ждем премьеру». Дата выхода пока не объявлялась.

Ранее там же режиссер Александр Колесник («Пилигрим», «Закон тайги») рассказал о картине:

— Наша основная задача не просто показать людей и события сорокалетней давности, но и привнести в эту историю что-то свое, современную динамику, чтобы заинтересовать зрителя, особенно молодое поколение. История разворачивается на глазах подростка, поэтому мы постарались снять фильм так, чтобы он был близок и интересен нынешней молодежи. И тогда, и сейчас люди жили, любили, совершали ошибки и развивались, так что их проблемы нам близки и понятны. Наш фильм — историческая драма, поэтому была проведена большая подготовительная работа. Мы по крупицам воссоздавали быт Татарской АССР начала 80-х: общались со свидетелями той эпохи, изучали их нравы и взгляды, поднимали архивы и статьи. Найти места для съемок тоже было непросто, нас везде окружают приметы современности: стеклопакеты, кондиционеры, рекламные вывески, автомобили.

Как Артур попал в плохую компанию

Действие сериала происходит в Набережных Челнах, который в 80-х годах несколько лет носил имя генсека. Старшеклассник Артур (Тимур Шамсутдинов) возвращается домой из лагеря, где он познакомился с ветераном Афганской войны Виталиком (Денис Васильев) и Мариной (Дарья Кукарских). Отец Артура работает на КАМАЗе, и Виталий устраивается к нему водителем. А Марина идет в школу Артура. Челны начала 80-х — эпоха расцвета ОПГ, и Артура тоже засасывает в перипетии пацанских разборок. Также в сериале снимаются Александр Бухаров, Александр Доронин, Илфат Аскаров, Инсаф Фахретдинов, Александр Аверин, Иван Колесников, Василий Щипицын, Никита Маркеев.

В 2020-м книгу инсценировали на сцене Челнинского драматического театра. предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

Шамиль Идиатуллин родился в Ульяновске, а в Набережных Челнах окончил среднюю школу. Первый роман, «Татарский удар», вышел в 2005 году. «Город Брежнев» был издан в марте 2017-го и стал лауреатом премии «Большая книга». В декабре 2020 года его инсценировал Набережночелнинский татарский драматический театр.

«Слово пацана» «накрыло поляну»

«Реальное время» обратилось к Шамилю Идиатуллину с вопросом: каково это — выпустить книгу в 2017-м, а потом видеть, как позже издается книга Роберта Гараева «Слово пацана», по ней снимается сериал, а по твоей все еще не назвали дату показа?



— Я бы сказал, это нормально, — ответил писатель — Во-первых, это привычно. Даже книги порой ждут издания годами. Мне в этом плане очень везло, но и «Город Брежнев», и «Убыр» могли выйти на полтора года раньше. Издатель медлил, выбирая оптимальную дату релиза — и, судя по судьбе книг, был прав. Во-вторых, это стандартно. Кино — очень сложный, дорогой и малопредсказуемый процесс, который зависит от огромного количества людей и обстоятельств. Великие проекты отменяются в разгар съемок, готовые фильмы и сериалы ложатся на полку, прекрасное кино оказывается незамеченным, а его слабый ремейк через несколько лет становится хитом. Права на экранизацию «Убыра» я продал пять лет назад. С тех пор вышло заметное количество этнических триллеров — а «Убыр» по-прежнему в разработке, и я по-прежнему верю, что эта компания намерена сделать шедевр.

«Убыр», мистический триллер о приключениях подростков, вышел в 2012 году, получил Международную детскую литературную премию имени Владислава Крапивина, также он был признан журналом «Мир фантастики» книгой года в номинации «Мистика и хоррор». В следующем году вышло продолжение — «Убыр. Никто не умрет».

— Другой пример: в прошлом году в прокате провалился быстренько сделанный фильм про советского космонавта, попавшего в наше время, — продолжает Идиатуллин. — Фильм выглядел пародией на мою книжку «Возвращение «Пионера», права на которую предварительно (в кино это называется опционом) купила другая кинокомпания. Она интерес к проекту потеряла — но ни это, ни провал конкурента не помешал взяться за обдумывание экранизации одному из крупнейших продакшнов страны: я только что подписал опцион с ним.

«Слово пацана» «накрыло поляну» для рискованных проектов на похожую тему, говорит писатель, называя феномен популярности такого уровня чудом.

— «Семнадцать мгновений весны», «Место встречи изменить нельзя» и «Бригада» не просто прекрасные сериалы — им еще очень повезло с точкой старта. «Слову пацана» выпала такая же выигрышная комбинация. Она могла не выпасть годом раньше или годом позже и уж тем более могла не выпасть любому другому сериалу, в том числе «Городу Брежневу». Я, кстати, не исключаю, что «Слово пацана» и раньше давало зеленый свет «Городу Брежневу»: права на экранизацию у меня купили, как только вышла книга Роберта Гараева, а съемочный процесс был запущен, похоже, после того, как НТВ увидело, каким получается сериал Жоры Крыжовникова, — пояснил писатель.

По данным Идиатуллина, дата премьеры зависит от заказчика — НТВ:

— Насколько я понимаю, удачным временем для этого считается поздняя осень, когда зритель возвращается из отпусков, закрывает дачный сезон и готов прильнуть к экранам вдолгую. Я верю, что «Город Брежнев» будет прекрасным, при этом, поскольку не имею отношения ни к сценарию, ни к съемкам, нахожусь в очень выигрышной позиции. Если мои ожидания оправдаются, я могу с чистой совестью говорить: «Ну конечно, это же по моей книге». А если не оправдаются: «Ну конечно, не я ж сценарий писал». А пока жду и надеюсь вместе со всеми.