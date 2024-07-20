Библейский ужас в мире будущего

«Пятое послание» Чарли Пайка — это религиозный хоррор о конце света

Фото: Екатерина Петрова

Пока футуристы рассказывают, какими прекрасными, удобными и экологичными будут города будущего, писатели представляют иную точку зрения. Мир ирландского автора Чарли Пайка в его дебютном романе «Пятое послание» мрачный и пронизанный безысходностью. Эта книга заявлена как антиутопия в категории Young Adult. Но с фантастическими элементами есть пробелы, а основной посыл книги вполне себе на взрослую аудиторию. Литературный обозреватель «Реального времени» Екатерина Петрова рассказывает, чем интересна эта книга и почему это все-таки религиозный хоррор, а не научная фантастика.

Придет ли спасение?

Действие книги разворачивается на Земле в 2203 году. Планета находится на грани разрушения. Мир, созданный Пайком, — крайне враждебное и мрачное место. Выживание здесь — ежедневная борьба. Земля страдает от последствий солнечных вспышек, которые стали причиной ужасных погодных условий и разрушительных катастроф. Кроме того, человечество столкнулось с биологическим оружием, смертельными инфекциями и мутировавшими существами. В этом мире природа превратилась в безжалостного врага, а люди разделены на выживших и тех, кто надеется быть спасенным.

Главный герой книги Леон принадлежит к культу Истинный путь. Его последователи верят, что человечество можно спасти, если эвакуировать его на другую планету. Тем более из космоса приходят загадочные послания. Эти послания, согласно вере Истинного пути, предвещают пришествие Спасителей. Они увезут достойных на другую планету — Туле. Однако мир разделен на тех, кто верит в эти послания, и тех, кто использует их для собственных целей. Такое разделение порождает глубокий конфликт, который пронизывает всю книгу. Как и невероятная жестокость, которую проявляют люди в борьбе не только за выживание, но и за собственную выгоду.

Несломленные

Отношения между Леоном и его диви (рабыней) Мартой — один из центральных сюжетов книги. Леон воспитан в условиях жестокого подчинения культу Истинного пути, где он готовится к Возвышению через убийство своей Связи (охота на беззащитную девушку). Его обучение включает не только физическую подготовку, но и духовное очищение от привязанностей и эмоций. Для него Марта — всего лишь средство для достижения цели, рабыня, которую можно использовать и бросить.

Марта же, будучи диви, подвергается жестокому обращению и насилию. Она — сломленная, но не покоренная личность. В начале книги Марта выглядит слабой и беспомощной, но по мере развития сюжета ее характер претерпевает значительные изменения. В процессе повествования раскрывается прошлое Марты, когда она была обычной девушкой Улей из маленького городка. Трансформация Марты происходит через ее возвращение к Уле, молодой женщине, готовой пожертвовать всем ради выживания. Эти перемены в характере Марты/Ули — один из самых захватывающих аспектов книги. Ее путь от забитой рабыни до сильной и независимой женщины вызывает уважение, хотя и оставляет вопросы о чрезмерной преданности.

Отношения Ули и Леона сложны и многослойны. Леон, несмотря на свое воспитание и убеждения, начинает осознавать, что Марта/Уля — не просто рабыня, а человек с собственными чувствами и желаниями. Эта трансформация его восприятия девушки и их взаимоотношений — важная часть сюжета. Она показывает, как люди могут изменяться под воздействием экстремальных обстоятельств.

Библейский Апокалипсис

Библейские мотивы пронизывают всю книгу, начиная от самой концепции посланий из космоса и заканчивая образом главных героев. «Пятое послание» явно отсылает к библейской книге «Откровение Иоанна Богослова», известной как «Апокалипсис». В ней говорится о конце света и спасении избранных. Спасители, которые должны прийти и увезти достойных на Туле, представляются как своего рода ангелы, а сами послания из космоса — как новые Евангелие.

Образ Леона также можно интерпретировать в библейском ключе. Он проходит через испытания и страдания, подобно библейским пророкам и святым, чтобы обрести истинное понимание и очищение. Его Возвышение напоминает вознесение на небеса в христианской традиции. Улю, в свою очередь, можно сравнить с Марией Магдалиной, которая также претерпела множество страданий, но осталась верной и непоколебимой в своей вере и преданности.

Кроме того, книга полна символики, связанной с библейскими темами. Например, мутировавшие черви, которые поедают всех на своем пути, могут быть интерпретированы как образ чумы и разрушений, посланных на грешников. Чарли Пайк в романе «Пятое послание» использует библейские мотивы для создания глубокой и многослойной истории, которая исследует темы веры, спасения и искупления.

Религиозный хоррор vs научная фантастика

Хотя у книги есть элементы научной фантастики, такие как послания из космоса и разрушенная Земля будущего, ее нельзя на 100% причислить к этому жанру. Как минимум потому, что именно фантастическая часть сильно хромает и плохо прописана. Но это никак не мешает восприятию сюжета, потому что все-таки основной жанр здесь — это религиозный хоррор. Основной посыл книги — страх перед неизвестным, перед тем, что может произойти с человечеством в будущем, если оно продолжит идти по пути самоуничтожения. Этот страх усиливается за счет религиозных мотивов и образов, которые делают книгу по-настоящему ужасающей.

Солнечные вспышки и биологическое оружие служат лишь фоном для основной истории. В центре внимания — отношения между людьми, их вера и страхи, их борьба за выживание в условиях крайней опасности. Леон и Уля сталкиваются с неведомыми и ужасающими силами, которые ставят под угрозу их жизни и души. Эти силы представляют собой не только физическую опасность, но и духовную, заставляя героев переосмысливать свои убеждения и ценности. Эта книга заставляет задуматься о том, что значит быть человеком, что значит верить и надеяться, и какие жертвы мы готовы принести ради спасения.

Издательство: «КомпасГид»

Перевод: Алина Коршунова

Количество страниц: 352

Год: 2024

Возрастное ограничение: 18+

Екатерина Петрова — литературный обозреватель интернет-газеты «Реальное время», автор телеграм-канала «Булочки с маком» и основательница первого книжного онлайн-клуба по подписке «Макулатура».