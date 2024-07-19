«План выполнен больше чем наполовину»: в Казани перешагнули экватор по модернизации сетей к БРИКС

Фото: Максим Платонов

В этом году в Казани строят и ремонтируют 35,5 км инженерных коммуникаций, и больше половины объема работы уже позади. Коммунальные службы стремятся успеть обновить сети к саммиту БРИКС в октябре. Сейчас стройка и ремонт в самом разгаре, поэтому казанцев просят не воспринимать плановые летние отключения воды «как блажь жилищников», перед всеми подрядчиками стоит задача — «уложиться в кратчайшие сроки», уверяют власти города.



«Инженерные сети ждут ремонта»



В Казани меняют 14 участков водопроводов, сетей канализации и теплоснабжения в теле дорог на общую сумму 602 млн рублей в рамках подготовки к саммиту БРИКС. О ходе работ докладывали на одном из «деловых понедельников» в мэрии города в июле. По региональной программе в татарстанской столице планируют построить 6 км инженерных сетей для девяти объектов, 5,3 км теплосетей для шести объектов и 18,6 км водопроводных сетей для 19 объектов. «Проложенные много лет назад, инженерные сети с каждым годом увеличивают свой процент амортизации и ждут ремонта», — отмечали в руководстве исполкома.

Власти города подчеркивают, Казань не только растет, но и стареет и ярче всего это отражается на сфере ЖКХ. В столице высокий износ инженерных коммуникаций — около 70%, на сетях то и дело случаются аварии. Потребность в модернизации коммунальной инфраструктуры в целом по республике оценивают примерно в 200 млрд рублей, и около 127 млрд нужно на то, чтобы привести в порядок сети водоснабжения и канализации только в Казани.

В Казани в рамках подготовки к БРИКС меняют 14 участков водопроводов, сетей канализации и теплоснабжения. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Часть объектов обновляют в рамках стартовавшей два года назад федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры, но ее средств не хватает. Поэтому и президент страны Владимир Путин, и раис республики говорят о необходимости вложений в коммунальную отрасль. Предстоит масштабная работа на долгий срок: «Это серьезная программа на десятилетие, — заявлял еще весной «Реальному времени» директор казанского МУП «Водоканал» Рустам Абдулхаков. — С ней надо заявляться, находить средства и работать».

Перед казанскими коммунальщиками сейчас стоят важные задачи по модернизации и восстановлению водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Работа идет на средства федеральных и республиканских программ, а также в рамках подготовки к международным событиям, благодаря чему в городе удается обновить многие объекты. Сейчас на очереди — саммит БРИКС в октябре, и строители торопятся успеть привести в порядок основные объекты инженерной инфраструктуры.

Строительные и ремонтные работы сопровождаются плановыми отключениями воды летом — это традиционная часть подготовки к отопительному сезону. Поэтому исполком города просит казанцев потерпеть неудобства: «У всех подрядчиков стоит задача уложиться в кратчайшие сроки. Мы информируем, объясняем, контролируем, но есть жители, которые воспринимают технологичные отключения как блажь жилищников».

«Работа идет в графике»

Как проходит модернизация коммунальной инфраструктуры, «Реальному времени» рассказали на предприятиях, которые задействованы в реализации программ:

— В рамках ремонтной деятельности в 2024 году к саммиту БРИКС запланированы работы по замене тепловых сетей общей протяженностью 1 994 погонных метра на общую сумму 231,27 млн рублей с учетом НДС, — сообщили в «Татэнерго».

К саммиту БРИКС запланированы работы по замене тепловых сетей общей протяженностью 1 994 погонных метра, сообщили в «Татэнерго». Максим Платонов / realnoevremya.ru

В компании уточнили, что этим летом они капитально отремонтируют почти 1 700 погонных метров магистрального тепловода №8 по ул. Дементьева за 211,1 млн рублей и около 300 погонных метров внутриквартальных тепловых сетей от тепловода №2 с переходом ул. К. Маркса за 18,5 млн рублей, а также меняют запорную арматуру магистрального тепловода №2 в тепловой камере по ул. Батурина за 1,67 млн рублей. На сегодня работы на втором тепловоде и по замене арматуры уже выполнены, а на тепловоде №8 планируется завершить к 15 октября этого года.

Кроме того, силами компании в городе строят 6 км сетей для девяти объектов, в том числе прокладывают 1 км тепловода №5, который соединит Казанскую ТЭЦ-1 и котельную «Горки». На эти цели выделено порядка 667,3 млн рублей по региональной программе. Этот тепловод будет снабжать теплом новостройки в районе улиц Даурской, Аделя Кутуя, Гвардейской и Родины, уже проложено 2,3 км сетей.

В АО «Казэнерго» заменят 5,3 км теплосетей для шести объектов на сумму 185 млн рублей. МУП «Водоканал» переложит 18,6 км водопроводных сетей диаметрами от 160 до 800 мм на общую сумму 1,1 млрд рублей. Всего в программу включено 19 объектов.

Коммунальную инфраструктуру города обновляют не только по региональной программе, но и в рамках инвестиционных и производственных программ предприятий. В городе отремонтируют сети еще на 5,7 млрд рублей (АО «Татэнерго» — 2,6 млрд рублей, АО «Казэнерго» — 354 млн рублей, а «Водоканал» — 2,7 млрд рублей).

Коммунальную инфраструктуру города обновляют не только по региональной программе, но и в рамках инвестиционных и производственных программ предприятий. Максим Платонов / realnoevremya.ru

К примеру, «Водоканал» по своей инвестпрограмме реконструирует третий северный коллектор. Работы завершили на трех участках и начали на четвертом — от ул. С. Хакима до ул. Меридианной. «Татэнерго» ищет подрядчика на строительство нового тепловода к жилой застройке улицы Портовой.



В ходе подготовки к саммиту БРИКС в Казани обновляют 2,8 км водопроводных сетей, 1,6 км — теплосетей, а также 1,2 км сетей канализации. Два объекта водоснабжения по ул. Нурсултана Назарбаева и один объект канализации по ул. Вишневского уже отремонтировали. Завершены работы на пяти участках водопроводных сетей в 2,5 км, на двух участках канализации в 0,5 км и на четырех объектах тепловых сетей в 1,6 км. «За шесть месяцев 2024 года все перечисленные планы выполнены в целом больше чем наполовину. Работа идет в графике», — отметили в исполкоме города.

Развитие отрасли сдерживают долги абонентов

Масштабные затратные работы по модернизации коммунальной инфраструктуры идут в условиях большой накопленной задолженности потребителей ЖКУ перед ресурсоснабжающими организациями. Как рассказали на татарстанских предприятиях сферы ЖКХ, крупные долги и у населения, и у организаций.

Казанский «Водоканал» по своей инвестпрограмме реконструирует третий северный коллектор. Работы завершили на трех участках и начали на четвертом — от ул. С. Хакима до ул. Меридианной. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Так, к примеру, по данным казанского «Водоканала», задолженность абонентов превысила сумму в 395 млн рублей. Среди юридических лиц в антилидерах рейтинга с самыми большими долгами:

ОАО «Казанский завод синтетического каучука» (более 20 млн рублей);

ООО «Лидер-А» (более 6,6 млн рублей);

ООО «УО Парус» (более 3,7 млн рублей);

ООО «УК «Салават купере» (3,5 млн рублей);

ООО «Профессиональная жилищная компания» (более 3,5 млн рублей);

и другие.

Также среди организаций-должников с задолженностью более 1,5 млн рублей: ООО «Водоканал Сервис», ООО «УК «Единство» и другие.

Общая дебиторская задолженность населения за услуги водоснабжения и водоотведения превысила сумму в 320 млн рублей.

— При неоплате задолженности свыше двух расчетных периодов, если отсутствуют ограничения законодательного и технического характера, предприятие имеет право ограничивать или прекращать холодное водоснабжение и водоотведение для абонентов. Поэтому важно помнить о своевременной оплате за потребляемые ресурсы и в случае возникновения финансовых затруднений обращаться на предприятие для согласования плана по погашению задолженности, — сообщили в МУП «Водоканал».

Специалисты предприятия постоянно работают со всеми должниками и проводят мероприятия как по досудебному урегулированию, так и по урегулированию в судебном порядке.

МУП «Водоканал» переложит 18,6 км водопроводных сетей диаметрами от 160 до 800 мм на общую сумму 1,1 млрд рублей. пресс-служба МУП "Водоканал"

В «Казэнерго» сообщили, что по состоянию на 1 июля просроченная дебиторская задолженность по проблемным потребителям составляет 26,2 млн рублей, в том числе:

19,2 млн руб. — по управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК;

5,8 млн руб. — ООО «УК «Солнечный город»;

3,9 млн руб. — ООО «УК «Салават купере»;

3,5 млн руб. — ТСН «Семь-Я»;

3,1 млн руб. — ТСЖ «Волочаевская 6»;

1,9 млн руб. — ООО «Зеленый двор»;

1 млн руб. — ТСЖ «Маяк».

Как пояснили энергетики, задолженность образовалась из-за несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Жильцы оплачивают счета с опозданием на два-шесть месяцев. Среднее количество периодов задолженности перед АО «Казэнерго» составляет один-три месяца.

Задолженность, накопленная промышленными потребителями, достигла 7 млн рублей. Наиболее крупные долги у застройщика ООО «Авалон Сити» — 5,3 млн, и АО «КазХимНИИ» — 1,7 млн рублей.

Как пояснили энергетики, задолженность образовалась из-за несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. Максим Платонов / realnoevremya.ru

— В отношении всех проблемных потребителей проводятся работы по взысканию задолженности в судебном порядке. Основная часть оплат поступает от службы судебных приставов в рамках возбужденных исполнительных производств, — сообщили изданию в компании.

По данным «Татэнерго», просроченная задолженность потребителей тепловой энергии составляет 361,0 млн рублей, из них 156,4 млн — задолженность населения, в том числе исполнителей коммунальных услуг.

Проблему признают и власти города. От того, насколько исправно казанцы платят по счетам, зависит качество их жизни, предупреждают в исполкоме. Поскольку большие долги влияют на уровень обслуживания жилого фонда и содержание сетей, в условиях высокого износа объектов коммунальной инфраструктуры они сдерживают развитие всей отрасли.