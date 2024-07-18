Динар Камалеев: «Мы даем пасы в зависимости от степени инвалидности партнера»

Ветеран команды «Крылья барса» — о нюансах игры в баскетбол на колясках

Команда «Крылья барса» . Фото: Реальное время

Казанская команда «Крылья барса» вернулась с долгосрочного сбора в Турции, во время которого она тренировалась в городе Ялова. Здесь она провела товарищеские матчи и поучаствовала в мастер-классе для местных судей. Одним из участников сборов был Динар Камалеев, ветеран татарстанского клуба, человек, который находится в команде по баскетболу на колясках с момента ее создания. Подробнее о недавней поездке и подготовке игроков он рассказал в интервью «Реальному времени».

«Формат «тихого баскетбола» мне нравится: быстрый, динамичный»

— Динар, расскажите о проведенном сборе, его сроках, целях.

— В конце июня наша команда провела полумесячный оздоровительно-тренировочный сбор, завершив его товарищескими матчами как в формате 5 на 5, так и 3 на 3. Сама Ялова — это курортный город, находящийся неподалеку от Стамбула, при этом там есть все условия для развития баскетбола на колясках, есть спортивный зал, приспособленный для проведения игр, собственно, там они и проводят матчи как чемпионата Турции, так и Лиги чемпионов по баскетболу на колясках, я периодически наблюдал за ними через интернет.

Наш сбор готовит команду к старту в чемпионате в формате 5 на 5, как нам объяснили, в сентябре намечено проведение первого, а в октябре — второго кругов. В остальном же мы в этом сезоне проводили официальные игры только в «тихом баскетболе», в формате 3 на 3. Правда, из-за проблем со здоровьем я в этом году практически не выходил на площадку, разве что поддерживая партнеров по команде со скамейки, когда они побеждали в двух международных турнирах, которые состоялись в Казани.

— Вы же до сей поры не играли в формате 3 на 3. Как считаете, он вам подходит?

— Не играл в официальных матчах, но на тренировках внутри команды мы постоянно принимаем участие, можно сказать, что являемся спарринг-партнерами для игроков основы. У нас же, помимо основного состава, есть еще дубль, где выступают три новичка «Крыльев барса», плюс наш ветеран Игорь Самарцев, который, как и я, с самого зарождения команды. Надеюсь, что со следующего сезона и я вольюсь в основу, в нынешнем уже не получится, там на носу решающие игры. Сам формат мне нравится: быстрый, динамичный.

— Как вы познакомились с баскетболом на колясках?

— Мне 34 года, я родился в Казани, инвалид с детства. В баскетбол на колясках пришел, когда мне знакомые предложили заняться этим видом спорта, на что я с радостью согласился, потому что еще с детства думал о занятиях чем-то подобным, а в команду попал в 19 лет. Я очень азартный по натуре, у меня прямо глаза блестели, когда я только начинал заниматься, хотя тогда очень многое не получалось. Поначалу у меня были сложности с передвижением, поскольку машины не было, и меня привозил и увозил на тренировки в «КАИ Олимп» товарищ по команде Вадим Якунин, который вначале с нами играл, потом перешел на должность механика в команде, а сейчас уже закончил.

Динар Камалеев. Реальное время / realnoevremya.ru

«Когда переехали в «Тулпар», на паркет, нам сразу стало гораздо легче»

— В вашем клубе есть еще и должность механика?

— Да, может быть, он не заметен в обычной жизни команды, но когда на турнире или тренировке сломалось или спустило колесо, его помощь незаменима. Правда, эта должность есть только в командах, которым бюджет позволяет держать такого человека в штате, если же нет, то сами ребята занимаются, становясь, как принято говорить, мастерами на все руки. То же самое касается врача-массажиста, которого могут позволить себе иметь команды с хорошими спонсорами, как у нас.

Первый турнир, на который мы выехали, проходил в Челябинске, куда мы поехали на автобусах, играли в бытовых колясках. Я тогда был самым молодым в команде, это сейчас, после полутора десятков лет выступлений, перешел уже в статус середняков. Осознаю, что тогда был азарт, огонь в глазах, но по сути мы были обычной любительской командой. Пять раз в неделю игровые тренировки, два раза — занятия в тренажерном зале, со временем пришла игровая мудрость, понимание баскетбола, сила, выносливость, что крайне важно. Поначалу мы тренировались в зале, не совсем приспособленном под баскетбол на колясках, но, как выяснилось, это даже к лучшему, поскольку, переехав в «Тулпар», на паркет, нам было легко.

— Если вспоминать о старте команды «Крылья барса», то основная часть интереса СМИ была сосредоточена на экс-хоккеисте Владимире Старостине.

— Да, это бывший хоккеист СК им. Урицкого и «Итили», у которого тоже была травма позвоночника. Он сыграл с нами один турнир, уже после того как попробовал свои силы в следж-хоккее. Лично мне кажется, что это еще более тяжелый вид спорта, чем баскетбол на колясках, когда ездят на коляске, которая представляет собой низкопосадочную конструкцию на коньке, там и спинки нет, чтобы была возможность передохнуть, расслабить спину. Но если говорить о Старостине, я так понимаю, у него на момент знакомства с нашим видом спорта была большая загруженность в семье, дети, которых надо было возить в школу, различные кружки и секции, так что времени на себя не хватало. Мы же про себя отмечали, что у него была очень неудачная коляска, которая могла отбить всякое желание заниматься баскетболом на колясках даже у самого упертого человека. Играть на ней было одно мучение, она была стандартная, без учета индивидуальных качеств Старостина, а так он бы нам мог помочь, конечно, поскольку и сам высокий, статный, мощный, легко мог бы исполнять роль центрового. Мы же, я забыл отметить, поначалу тренировались на своих бытовых колясках, а спортивные подвезли буквально за неделю до старта турнира. Такая торжественная церемония тогда происходила, когда ветеран УНИКСа Петр Самойленко передавал нам первые спортивные коляски.

Напутствие от тренерского штаба. Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Копейке» пас на ход не дашь»

— Лидер вашей команды — Василий Кочетков, имеющий опыт выступлений на профессиональном уровне. Как происходили взаимодействия на площадке? Он под вас подстраивался или вы пытались вырасти до его уровня мастерства? Например, с культурой паса — у вас практиковался пас на ход или же точно в руки?

— У нас все-таки не так, как у здоровых людей, многое зависит от степени травмы у человека. Если у него первая группа инвалидности, с вашего позволения я буду называть это так, как у нас принято на сленге —«копейка», то там не может быть паса на ход в принципе, поскольку он наименее подвижный из-за повреждения позвоночника. Им даешь мяч в руки, и уже потом они сами решают, что делать, вернуть пас или начать движение. А людям со второй группой инвалидности (или два с половиной) можно давать пас в отрыв, они уже способны разогнать коляску и догнать мяч. После первого нашего турнира в Челябинске Кочетков стал садиться в коляску и поначалу сам перестраивался под баскетбол на колясках. Понятно, что мастерство Кочеткова было несоизмеримо выше нашего, но мы учились, подстраивались, прибавляли в уровне игры.

— Кочетков ходячий, с уровнем инвалидности в четыре и более балла. Но я обратил внимание, что у наших соперников по международному турниру — команды «Врбас» — сразу несколько ходячих баскетболистов в составе, что допустимо, но крайне сложно всех таких игроков совместить в составе, поскольку они просто не впишутся в разрешенное количество «балльности».

— Я был удивлен не меньше вашего, когда начал играть матчи на международном уровне. В Европе очень много ходячих, соревнующихся в баскетболе на колясках. Как они получают право соревноваться, я не знаю, как вписываются в необходимые нормы по баллам, тоже понятия не имею. Для читателей, которые возразят, что нет разницы, если человек уже сидит в коляске, я поясню, что есть разница. Она в высоте посадки, поскольку ходячие сидят в высоких колясках, и в нашем виде спорта это особо чувствуется, когда у соперника есть над тобой преимущество в сантиметрах. Если в профессиональном баскетболе можно еще противостоять высотой прыжка, то у нас-то нет такой возможности. В России ходячих баскетболистов — раз-два и обчелся, в Европе — обратная ситуация: у нас был матч Евролиги, когда против была команда с тремя ходячими игроками, причем они все высокие, длиннорукие. Или же была питерская команда «Невский альянс», которая активно использовала легионеров из других стран, так там был парень, который выше нашего Кочеткова, который, напомню, профессиональный баскетболист в прошлом, и разрешение на выступления он получал после обращения в европейские инстанции.

В тренировочном процессе. Реальное время / realnoevremya.ru

— Вскоре после знакомства с баскетболом на колясках и спортом вообще вас пригласили в состав сборной страны.

— Это произошло по мере того, как я, только начав тренироваться и уже втянувшись в этот процесс и движение, даже попал в число кандидатов в сборную страны, будучи приглашенным наставником Дмитрием Оленевским из Москвы. Он освобожденный тренер, хотя в Москве есть своя команда по баскетболу на колясках.

— И каковы были успехи?

— Поначалу только проблем прибавилось. Может быть, из-за спонтанного начала занятий спортом я столкнулся с другой проблемой по здоровью: обнаружились камни в почке. Пришлось дробить, из-за чего пропустил порядка двух лет, будучи в это время активным болельщиком команды. Затем вернулся в команду, уже ставшую одной, снова набрал форму и уже в 28 лет опять получил приглашение в основной состав сборной России, отыграв с ней турнир в Турции. Сейчас, приехав в Ялову, перебирал в памяти события прошлых лет, футболку с 11-м номером, под которым я дебютировал в сборной. Столько воспоминаний нахлынуло.

