Выпускникам школ предоставят возможность пересдать один предмет на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Совместные приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора с обновленным расписанием ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ-11 были утверждены и зарегистрированы Минюстом.



Изменения в расписании экзаменов связаны с инициативой Президента РФ, Владимира Путина, о предоставлении выпускникам возможности пересдать ЕГЭ по одному учебному предмету. Результаты такой пересдачи можно будет использовать при поступлении в вузы в год проведения экзамена. Эта возможность будет реализована уже в текущем году.

В связи с этим в расписание экзаменов были внесены изменения. В частности, были установлены дополнительные даты для пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам — 4 и 5 июля. Важно отметить, что действителен будет только результат пересдачи, а первый полученный результат по пересдаваемому предмету аннулируется.

Также в расписаниях скорректированы сроки проведения экзаменов по отдельным предметам. Это сделано для того, чтобы выпускники успели получить результаты ЕГЭ по всем сдаваемым предметам и принять решение, необходима ли им пересдача и какой предмет выбрать.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Анастасия Фартыгина