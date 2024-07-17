«Ожидали гораздо меньшую явку»: правом пересдачи ЕГЭ воспользовались более 105 тысяч школьников

Фото: Максим Платонов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил РИА «Новости», что более 105 тысяч российских школьников воспользовались возможностью пересдать ЕГЭ по новым правилам.

Пересдача проходила 4 и 5 июля.

— Ожидали гораздо меньшую явку, но был удивлен, когда увидел, насколько активно школьники решили воспользоваться этой возможностью, — отметил Музаев. Он также подчеркнул осознанность выбора участников пересдачи: почти все заявленные участники приняли участие в дополнительных днях сдачи.

Наибольший процент явки был по таким предметам, как информатика (почти 97%), профильная математика (практически 95%) и обществознание (около 95%). В количественном показателе самым популярным предметом на пересдачу оказалось обществознание — свыше 30 тысяч школьников.

Напомним, что в начале июля сообщалось о том, что более 116 тысяч выпускников заявили о желании пересдать один из предметов ЕГЭ. Это примерно каждый пятый из тех, кто сдавал экзамены в этом году.

Также Музаев заявил, что апробация эксперимента по пересдаче ЕГЭ оказалась успешной. По его словам, в России и дальше будут давать возможность пересдавать выпускные экзамены.

Олег Исаков