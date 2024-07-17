Успех апробации пересдачи ЕГЭ, «российские полки» в магазинах, задержание экс-главы Управления ЗАГС Татарстана
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 17 июля.
- Глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал об успешной апробации эксперимента по возможности пересдачи одного из предметов ЕГЭ. Он отметил, что первый опыт оказался положительным, и теперь дополнительные дни для пересдач закреплены в нормативных документах. Музаев также сообщил, что в следующем учебном году и в дальнейшем практика пересдач будет продолжена.
- В Набережных Челнах задержали экс-руководителя управления ЗАГС Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллину. Против нее возбуждено дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий. В Следкоме по Татарстану информацию пока не комментируют.
- Минпромторг подготовил законопроект о «российской полке» в розничных сетях и на интернет-площадках, который предполагает обязательное отведение минимальной доли на полках для товаров каждой группы и приоритетную выдачу при интернет-запросах. Это может повысить конкурентоспособность российской продукции, но также привести к созданию неравных условий и росту цен на популярные позиции.
- Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил, что Россия и Китай изучают возможность сотрудничества по карте «Мир». По его словам, это позволит улучшить условия передвижения для путешественников из-за границы и упростить привязку зарубежных банковских карт к китайским платежным платформам.
- Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил министру природных ресурсов и экологии России Александру Козлову обязать регионы организовывать не менее одного пригодного для купания пляжа на 50—100 тыс. человек. Чернышов утверждает, что на протяжении многих лет смертность во время купания в летний период не уменьшается. Он отметил, что абсолютное большинство пляжей, расположенных рядом с дачей или местом проживания, сегодня считаются непригодными для купания, поскольку на них нет надзора спасателей и оборудованных зон отдыха.
- Президент США Джо Байден заявил, что выйдет из президентской гонки, если врачи выявят у него проблемы со здоровьем. Ранее Байден говорил, что откажется от участия в предвыборной гонке только по воле Бога.
- Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев дал интервью сайту «Аргументов и фактов», в котором заявил, что вступление Украины в НАТО было бы отсроченным объявлением войны, а саму Россию приняли бы в альянс, если бы она распалась на части и отказалась бы от ядерного оружия
- Россия в мае рекордно сократила закупки вина из ЕС более чем вдвое — до 8,9 тысячи тонн. Это минимальный объем с февраля 2015 года. Сильнее всего продажи вина сократились у Испании — в семь раз, до 253 тонн. Примерно вчетверо сократился экспорт у Литвы и Германии (до 1,2 тыс. тонн и 531 тонн). В денежном выражении закупки сократились лишь в 2,1 раза — до 30,3 миллиона евро, что стало минимумом с апреля 2022 года.
- Энергоблок №1 Ростовской АЭС, отключенный автоматикой накануне вечером, вновь подключен к сети и работает в полную нагрузку в 1000 мегаватт.
- За прошедшую ночь силы ПВО сбили один БПЛА над территорией Белгородской области и два — над Воронежской областью, сообщили в Минобороны России. Также два беспилотника уничтожили над Брянской областью, о чем доложил губернатор региона Александр Богомаз.
Олег Исаков
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