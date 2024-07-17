Экс-главу управления ЗАГС Татарстана задержали по делу о мошенничестве

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Набережных Челнах задержали экс-руководителя управления ЗАГС Кабмина Татарстана Гульшат Нигматуллину. Против нее в СК возбуждено дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий, сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на собственные источники.



В Следкоме по Татарстану информацию пока не комментируют.

С 20 марта текущего года подозреваемая находилась в отставке. Именно в тот день сотрудниками СК была задержана одна из подчиненных Нигматуллиной — завсектором ресурсного обеспечения и госзакупок управления ЗАГС Ландыш Шарафутдинова и тоже по делу по делу о превышении полномочий и мошенничестве на 4,4 млн рублей. В отношении нее была избрана одна из мягких мер пресечения — запрет определенных действий.

В апреле текущего года суд избрал заочный арест для бывшего замначальника управления ЗАГС Татарстана Рената Ахметзянова, покинувший территорию РФ 1 марта текущего года. Позднее он добровольно вернулся из Грузии, был задержан и водворен в СИЗО.

По версии следствия, в период с ноября по декабрь 2020-го Ахметзянов, Шарафутдинова и пока не установленные сотрудники Управления ЗАГС незаконно перечислили не менее 4,4 млн рублей в качестве выплат стимулирующего характера на денежные счета специалистов подразделений ЗАГС в Лениногорском, Муслюмовском, Бугульминском и Черемшанском районах — за перевод и оцифровку архивных документов. Однако свои премии специалисты обналичили и отдали начальству, полагают в СК.