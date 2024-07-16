Еще в двух регионах России ввели графики временного ограничения потребления электроэнергии

Из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на АЭС в Ростовской области в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках наблюдаются временные отключения электричества, сообщает Интерфакс.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков уточнил, что временные отключения частично затронули город Нальчик и некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов. Власти Кабардино-Балкарии поддерживают связь с коллегами из Ростовской области, а энергетики делают все возможное для устранения причин перебоев и полного восстановления генерации.

Сегодня также в Сочи ограничили потребление электроэнергии из-за дефицита мощности в энергосистеме Краснодарского края. Данные меры введены по команде Кубанского Регионального диспетчерского управления.