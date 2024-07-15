МЧС потушило все очаги пожаров на территории турбаз в Краснодарском крае

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Пожарные службы Краснодарского края успешно ликвидировали все возгорания, возникшие на территории туристических баз региона. Об этом сообщили представители МЧС.

Огонь затронул 68 построек. В тушении дополнительно задействовали еще один вертолет Ка-32 МЧС России. На месте продолжают работать более 320 специалистов, используются 84 единицы техники, а также два вертолета и самолет Ил-76 МЧС России.



Напомним, что ранее стало известно о повреждении почти 40 построек на базах отдыха в Новороссийске из-за лесного пожара.