МЧС Башкирии эвакуирует людей из лагеря из-за разлива реки Большой Ик

Из-за резкого роста уровня горной реки Большой Ик в Башкирии спасатели на моторных лодках эвакуируют 31 ребенка и 13 взрослых, которые остались в детском лагере. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

— Всего в лагере 44 человека. Спасатели перевезут людей по реке на надувных моторных лодках, — говорится в сообщении службы.

Как сообщили сотрудники МЧС, спасательная операция началась в 9.30 по местному времени (7.30 по Москве). На другом берегу реки готовы три автобуса, которые доставят детей домой.