ФБР назвало имя подозреваемого в покушении на Дональда Трампа

Фото: Динар Фатыхов

ФБР считает 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса причастным к покушению на экс-президента США Дональда Трампа во время митинга. Экс-президент несколько часов назад покинул больницу.

Стрелок был убит. Его мотивы неизвестны. Как сообщил CNN, стрелявший в Дональда Трампа находился за пределами места проведения митинга и стрелял с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра. По данным The New York Post, нападавший мог быть снайпером. На месте стрельбы обнаружили винтовку типа AP.

По сообщению ФБР, стрельба произошла во время выступления Дональда Трампа на сцене. Экс-президент получил ранение в ухо. Погиб один участник митинга, еще двое получили тяжелые ранения.