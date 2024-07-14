Джо Байден осудил стрельбу на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании

Фото: Максим Платонов

Президент США Джо Байден выразил радость по поводу того, что Дональд Трамп чувствует себя хорошо после инцидента со стрельбой на его митинге в штате Пенсильвания. Об этом говорится в заявлении Байдена, передает «Коммерсантъ». Он также помолился за экс-президента и всех участников мероприятия.

Американский лидер поблагодарил Секретную службу за работу и добавил, что в Америке нет места насилию. По его словам, граждане должны объединиться и осудить произошедшее.

Стрельба произошла во время выступления Дональда Трампа с речью. Экс-президент не пострадал, но у него было окровавлено ухо. Подозреваемый в стрельбе был убит. По информации разных источников, жертвами стали один или два участника митинга.

Инцидент произошел за два дня до съезда в Милуоки (штат Висконсин), на котором, как предполагается, Дональд Трамп официально станет кандидатом в президенты от Республиканской партии. Его соперником на выборах вновь может стать Джо Байден, который в 2020 году, по официальным данным, одержал победу над 45-м президентом.