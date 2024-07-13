В Минводах Sukhoi Superjet совершил экстренную посадку из-за отказа генератора

Фото: Максим Платонов

В Минеральных Водах самолет Sukhoi Superjet-100 запросил экстренную посадку и благополучно приземлился в местном аэропорту. Об этом сообщил представитель Южной транспортной прокуратуры.

По его словам, причиной экстренной посадки стал отказ генератора. Самолет выполнял рейс из Нижневартовска. В авиакомпании также подтвердили информацию о благополучном приземлении борта в Минводах, однако не уточнили детали произошедшего.

Напомним, что накануне в Подмосковье упал самолет Sukhoi Superjet. Жертвами авиакатастрофы стали три человека.