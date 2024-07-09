День в истории 9 июля: Успенский собор в списке ЮНЕСКО, Екатерина II у власти и Мишустин в Иннополисе
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 9 июля 2024 года
Сегодня отмечают День независимости Аргентины. Семь лет назад Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря на острове-граде Свияжске внесли в число памятников ЮНЕСКО, 147 лет назад изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию, 262 года назад в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Межрегиональное совещание представителей органов исполнительной власти субъектов РФ по вопросам развития такси и общественного транспорта.
- Гала-концерт Всероссийского детского музыкального фестиваля «Белый пароход».
Кто родился: географ Андрей Капица и актриса Лия Ахеджакова
- 1751 — русский меценат Николай Шереметев (скончался 14 января 1809 года). В наследство от отца он получил крепостной театр в Кусково. На спектаклях театра Шереметева бывали Екатерина Великая, Павел I, польский король Понятовский, дипломаты и сановники. Лучшие европейские наставники учили крепостных актеров не только сценическим искусствам, но и языкам иностранным, наукам, светскому обращению. В 1801 году Шереметев женился на своей крепостной актрисе Жемчуговой, которой дал вольную. К несчастью, она умерла от туберкулеза. В память о жене граф основал Странноприимный дом (ныне это здание Московского института скорой помощи им. Н.В. Склифосовского).
- 1819 — американский механик, один из изобретателей швейной машины Элиас Хоу (скончался 3 октября 1867 году).
- 1847 — русский врач-гинеколог, один из основоположников отечественной гинекологии Владимир Снегирев (скончался 19 декабря 1916 года).
- 1858 — один из основателей современной антропологии Франц Боас (скончался 21 декабря 1942 года). С его именем связан расцвет исследований материальной и духовной культуры, фольклора и языков американских индейцев. Его учениками являются многие выдающиеся американские лингвисты и антропологи 20-го века.
- 1931 — советский географ и геоморфолог Андрей Капица (скончался 2 августа 2011 года). Участник четырех антарктических экспедиций, лауреат Государственной премии СССР. Капица совершил одно из последних географических открытий ХХ века — при анализе данных Первой советской антарктической экспедиции он выдвинул гипотезу об огромном подледном озере под станцией «Восток», которая в итоге подтвердилась.
- 1933 — советская и российская актриса Зинаида Кириенко (скончалась 12 февраля 2022 года). Известность ей принесла роль Надежды в экранизации «Тихого Дона». Также в числе фильмов с ее участием — «Судьба человека», «Повесть пламенных лет», «Казаки», «Любовь земная».
- 1933 — советский и российский кинорежиссер Элем Климов (скончался 26 октября 2003 года). Он снял такие фильмы, как «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Похождения зубного врача», «Агония», «Лариса», «Иди и смотри».
- 1938 — советская и российская актриса Лия Ахеджакова. Среди известных ее работ — роли в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Небеса обетованные», «Двадцать дней без войны», «Служебный роман», «Гараж», «О бедном гусаре замолвите слово» и других.
- 1956 — американский актер Том Хэнкс. Среди его известных работ — фильмы «Форест Гамп», «Спасти Рядового Райана», «Зеленая миля», «Код Да Винчи», «Облачный атлас», «Мой ужасный сосед» и другие.
- 1978 — российская легкоатлетка Гульнара Галкина-Самитова. Она родилась в Набережных Челнах. Спортсменка стала первой в истории олимпийской чемпионкой, пробежавшей дистанцию 3 тысячи метров с препятствиями за 8 мин. 58,81 сек., тем самым установив мировой рекорд.
Кто скончался: создатель драмы «Галиябану» и автор «Республики ШКИД»
- 1850 — 12-й президент США в 1849—1850 годах Закари Тейлор (родился 24 ноября 1784 года). Он был выдвинут на этот пост после того, как стал национальным героем благодаря одержанным победам в войне с Мексикой. Но на посту главы государства Тейлор пробыл совсем недолго — он умер на второй год своего президентства.
- 1928 — татарский и башкирский драматург Мирхайдар Файзи (родился 19 октября 1891 года). Писатель родился в состоятельной семье, получил образование в престижном медресе «Хусаиния» и был всесторонне развит: читал русскую литературу, играл на гармони, домре и хорошо пел. Одним из его самых известных произведений считается музыкальная драма «Галиябану», которая стала началом развития музыкальной драматургии. Скончался Файзи в возрасте 36 лет, похоронен рядом с братской могилой в центре Баймака в Башкортостане.
- 1932 — американский бизнесмен, основатель фирмы The Gillette Company Кинг Кэмп Жиллетт (родился 5 января 1855 года). Жиллетт не изобрел собственно бритвенный станок, к моменту его изобретения несколько моделей этого устройства уже существовали. Новшеством стало недорогое тонкое лезвие из штампованной стали.
- 1987 — советский писатель Леонид Пантелеев (родился 22 августа 1908 года). Его настоящее имя — Алексей Еремеев. В соавторстве с Григорием Белых Пантелеев написал книгу «Республика ШКИД». Авторам тогда было восемнадцать и двадцать лет, но их произведение стало настоящим бестселлером.
- 2002 — советский и российский актер, отец отца Алисы Фрейндлих Бруно Фрейндлих (родился 10 октября 1909 года). Он снимался в картинах «Кортик», «Два капитана», «Двенадцатая ночь», «Дон Кихот», «Отцы и дети», «Тимур и его команда», «Сталинград» и других.
- 2017 — русский художник, основатель и ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунов (родился 10 июня 1930 года). Он написал иллюстрации к произведениям Достоевского и Блока, исторические циклы, психологические портреты, известные картины «Мистерия XX века», «Вечная Россия», «Рынок нашей демократии». Глазунов был из тех, кто не делил людей по национальному признаку и часто говорил: «Русский тот, кто любит Россию».
Праздники: День независимости Аргентины
- День сахарного печенья. Праздник возник в США. Считается, что именно там в 18-м веке переселенцы-протестанты из Германии впервые приготовили это кондитерское изделие. Оно носило название «Назаретское печенье».
- День независимости Аргентины. 9 июля 1816 года была принята декларация Независимости Объединенных Провинций Серебряной Реки (Аргентины). Праздник широко отмечается по стране — во всех городах и селениях проходят торжественные церемонии, в храмах совершают праздничные богослужения. Также традиционно в этот день устраиваются военно-гражданские шествия и парады, концерты и выступления творческих коллективов, а завершается все народными гуляниями и праздничным салютом.
События в истории: Екатерина II на престоле, первый теннисный турнир, Мишустин в Иннополисе
- 1762 — в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. Ранним утром будущая императрица в сопровождении Алексея и Григория Орловых тайно приехала из Петергофа в Санкт-Петербург, где в казармах Измайловского полка ей присягнули на верность гвардейские части. «Екатерина совершила двойной захват: отняла власть у мужа и не передала ее сыну, естественному наследнику отца», — писал об этом историческом событии Василий Ключевский. В манифесте о своем вступлении на престол императрица объяснила это «желанием всех верноподданных явным и нелицемерным». У власти императрица находилась вплоть до своей смерти в 1796 году. За время ее правления была проведена сенатская реформа, секуляризация церковных земель, началось системное развитие женского образования, впервые введены бумажные деньги, изданы «Жалованная грамота городам» и «Жалованная грамота дворянству».
- 1791 — русская армия нанесла поражение турецким войскам в Мачинском сражении. Это последний крупный бой русско-турецкой войны. Ожесточенное сражение длилось шесть часов. Поражение турецких войск при Мачине, а также разгром турецкого флота при Калиакрии ускорили окончание войны и заключение выгодного для России Ясского мирного договора.
- 1868 — вступила в силу 14-я поправка к Конституции США, гарантирующая гражданство страны всем лицам, рожденным на ее территории. В ней также утверждались права чернокожего населения. К июлю 1868 года штаты Юга ее ратифицировали, и завоевания Гражданской войны были спасены. В 1870 году 14-я поправка была дополнена 15-й, которая специально оговаривала, что право голоса в США не ограничивается цветом кожи, расовой принадлежностью или рабским состоянием в прошлом.
- 1877 — изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию. Достаточно быстро он смог превратить ее в преуспевающий концерн. В 1881 году открылись первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную с помощью штекеров, которыми ловко управляли «телефонные барышни».
- 1877 — в Уимблдоне (Великобритания) состоялся первый теннисный турнир. Его провел местный крокетный и лаун-теннисный клуб. Победитель — Спенсер Гор — по окончании финального матча заявил: «Теннис — очень сложная игра, и я не уверен, сможет ли она стать действительно популярной». Сегодня Уимблдонский турнир является одним из крупнейших теннисных турниров мира, а его общий призовой фонд превышает 44 миллиона фунтов стерлингов.
- 1937 — произошел крупный пожар на складе кинопленок 20th Century Studios в Литтл-Ферри. В результате случившейся трагедии погиб один человек, а двое получили серьезные ранения. Фильмы компании, снятые до 1932 года, были безвозвратно уничтожены, и этот случай послужил поводом для поднятия вопроса об усилении пожарной безопасности в хранилищах нитроцеллюлозной пленки и способе их хранения. Кроме того, были утеряны негативы, произведенные Educational Pictures для «Беларусьфильма», предприятие тогда работало с США.
- 2017 — на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, проходящей в Кракове, Успенский собор Свято-Успенского мужского монастыря на острове-граде Свияжске внесли в число памятников ЮНЕСКО. «Попадание объекта в список ЮНЕСКО — это повышение и признание его особого статуса, это участие в международных программах, реставрационных и исследовательских в том числе», — прокомментировала тогда событие заместитель гендиректора Свияжского музея-заповедника Елена Карташова.
- 2018 — Реджеп Эрдоган в очередной раз вступил в должность президента Турции. Церемония инаугурации состоялась в Великом национальном собрании Турции. На президентских выборах Эрдоган набрал 52,59% голосов, в то время как его ближайшему конкуренту Мухаррему Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии удалось набрать лишь 30,64%. На инаугурации от России присутствовали экс-председатель правительства России Дмитрий Медведев и президент Татарстана Рустам Минниханов.
- 2020 — премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Иннополис, где анонсировал меры поддержки IT-бизнеса: новый налоговый режим, стимулирование спроса, поддержку внедрения инноваций, помощь стартапам, развитие ГЧП, расширение кадровой базы отрасли. Все эти меры позволят к 2024 году на 50% увеличить число занятых в IT-индустрии и удвоить спрос на российское программное обеспечение, заверил он. «Символично, что мы собираемся в городе, который был построен с нуля, совсем недавно, и в регионе, где всегда уделяли особое внимание развитию информационных технологий. Татарстан многое сделал для появления большого количества IT-компаний», — отметил тогда глава российского правительства.
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