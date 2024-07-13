В турецкой провинции Мугла произошло ДТП с туристическим автобусом: один человек погиб, 32 пострадали

В турецкой провинции Мугла на юго-западе страны произошло ДТП с участием туристического автобуса. По информации от властей провинции, в результате аварии погиб один человек, еще 32 получили ранения. Все пострадавшие — местные жители.

По сообщениям местных СМИ, автобус, полный местных жителей, которые отправились в тур выходного дня, потерял управление из-за отказа тормозов и врезался в три припаркованных автомобиля в городе Акъяка.

После столкновения с машинами автобус остановился, только ударившись о стену дома. В результате аварии несколько пассажиров вылетели из транспортного средства.

— В результате ДТП с пассажирским автобусом на въезде в Акъяку погиб один наш гражданин и пострадали 32 гражданина. Раненые госпитализированы в различные больницы, им оказывается помощь, — сообщает руководство провинции.

