День в истории 16 июля: раскол церкви, первый ядерный взрыв, рождение Зеленодольского района
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 16 июля 2024 года
Сегодня отмечают Международный день змеи. 73 года назад в продажу вышел роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи», 79 лет назад в США был произведен первый в мире ядерный взрыв, 970 лет назад произошел окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Стартует XII Международный образовательный форум «Летний кампус Президентской академии» — образовательный проект для студентов российских и зарубежных вузов. Форум будет длиться до 25 июля.
Кто родился: археолог Андрей Лихачев и композитор Ильгам Байтиряк
- 1746 — итальянский астроном Джузеппе Пьяцци (скончался 22 июля 1826 года). Он открыл планету Церера, которая ранее считалась частью пояса астероидов. В честь Пьяцци назван тысячный открытый астероид и обширная область альбедо на Церере, обнаруженная телескопом «Хаббл».
- 1832 — археолог и нумизмат Андрей Лихачев (скончался 23 августа 1890 года). Это один из основателей Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Коллекцию Лихачева из 40 тысяч предметов его брат Иван передал будущему городскому, ныне национальному, музею республики.
- 1922 — советский ученый и конструктор Борис Бункин (скончался 22 мая 2007 года). Более 60 лет он отдал разработке эффективных концепций вооружения, создал всемирно известные системы ПВО.
- 1872 — норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен (скончался 18 июня 1928 года). Он задался целью достичь Южного полюса и в августе 1910 года отправился в Антарктику. Амундсен тщательно подготовился: удачно выбрал маршрут, организовал систему складов с припасами и успешно использовал санные упряжки с собаками. С четырьмя спутниками достиг Южного полюса 14 декабря 1911 года, а весь мир узнал об этом лишь в марте 1912 года.
- 1967 — татарский композитор Ильгам Байтиряк. В Казанской консерватории он учился у Шамиля Шарифуллина, одного из апологетов татарского фольклора. В 1995—2008 годах работал музыкальным редактором Татарского книжного издательства. Среди его сочинений — балет «Сәрвиназ», симфоническая сказка «Гульчэчэк», поэмы «Степь», «Весенний Кырлай», «У истока Волги».
Кто скончался: писатель Валентин Пикуль и актер Михаил Кононов
- 1764 — российский император в 1740—1741 годах Иван VI (родился 23 августа 1740 года). Формально он царствовал в первый год своей жизни. Уже в 1741 году в результате государственного переворота на российский престол взошла Елизавета Петровна. После этого место заключения бывшего императора постоянно менялось и содержалось в глубокой тайне. За время заточения предпринималось несколько попыток освободить его и вновь возвести на престол. Последняя попытка обернулась для Ивана VI гибелью.
- 1949 — русский поэт Вячеслав Иванов (родился 28 февраля 1866 года). Его дом в Петербурге, известный как Башня, стал салоном символистов. В него были вхожи Блок, Бердяев, Мережковский, Гиппиус и многие другие поэты и философы.
- 1963 — русский поэт Николай Асеев (родился 9 июля 1889 года). В 1911 году его произведения впервые появляются в печати в журнале «Весна». Постепенно Николай Асеев знакомится со многими известными литераторами — Брюсовым, Сологубом, Пастернаком, Маяковским. Асеев часто выступал с лекциями о футуризме, пропагандировал творчество Маяковского. За свою жизнь он опубликовал более 70 стихотворных сборников.
- 1985 — немецкий писатель, нобелевский лауреат Генрих Белль (родился 21 декабря 1917 года). Его произведения были переведены более чем на 30 языков, и он стал одним из самых читаемых немецких писателей в мире. Самые известные книги Белля — «Бильярд в половине десятого», «Групповой портрет с дамой», «Глазами клоуна». Писатель также был реформатором немецкого языка.
- 1990 — советский писатель Валентин Пикуль (родился 13 июля 1928 года). Его романы нередко подвергались критике за вольное обращение с историческим материалом, однако это не мешало им пользоваться большой популярностью у читателей. В числе книг Пикуля — «Фаворит», «Честь имею», «Пером и шпагой» и другие.
- 2007 — советский и российский актер Михаил Кононов (родился 25 апреля 1940 года). Наибольшую популярность ему принесли фильмы «Начальник Чукотки» и «Большая перемена». Снимался актер и в детском кино — «Гостья из будущего» (1984), «Финист — Ясный сокол».
2019 — советский и российский актер и режиссер Юрий Прохоров (родился 6 июля 1940 года).
На его счету более 20 актерских работ. Кроме того, в качестве второго режиссера Прохоров работал с режиссерами Виктором Титовым («Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!»), Владимиром Мотылем («Расстанемся — пока хорошие», «Несут меня кони»), Игорем Масленниковым («Что сказал покойник») и другими.
Праздники: День змеи
- Международный день змеи. Учредители праздника призывают всех людей через просвещение больше узнавать о жизни, особенностях поведения, среде обитания представителей этого класса пресмыкающихся.
События в истории: закон сохранения материи, роман «Над пропастью во ржи», переговоры Путина и Трампа
- 1054 — произошел окончательный раскол христианской церкви на римско-католическую и православную. В 1054 году папа римский Лев IX послал в Константинополь своих послов для разрешения конфликта, начало которому было положено закрытием в 1053 году латинских церквей в Константинополе. Однако найти путь к примирению не удалось, и 16 июля 1054 года в соборе Святой Софии папские легаты объявили о низложении Константинопольского патриарха Михаила Кирулария и его отлучении от церкви. В ответ на это 20 июля патриарх предал анафеме папу и его легатов. Это послужило расколу христианской церкви, в результате которого окончательно обособились римско-католическая церковь на Западе и православная на Востоке.
- 1748 — русский ученый Михаил Ломоносов впервые сформулировал «всеобщий естественный закон» — закон сохранения материи. Его обоснование было впервые дано в письме, адресованном великому математику Леонарду Эйлеру. Обе эти работы были опубликованы на латинском языке и получили известность за пределами России.
- 1790 — Конгресс США постановил выделить специальную территорию для строительства новой столицы страны — Вашингтона. Первый президент не был в восторге от идеи наименования города в свою честь и всегда называл его просто «центром федерации». Тем не менее через год после смерти Джорджа Вашингтона одноименный город стал официальной столицей США.
- 1943 — в СССР в столицах, а также в крупных промышленных городах ввели раздельное школьное обучение. Цель этой реформы, как объясняли учителя, состояла в том, чтобы сделать из мальчиков «настоящих воинов». Реформу свернули из-за проблем в воспитательной работе.
- 1945 — на полигоне в Лос-Аламосе в США был произведен первый в мире ядерный взрыв. Вспышка от него виднелась на расстоянии 290 км, а звук был слышен на расстоянии до 160 км. Вскоре ядерное оружие было создано и в СССР группой ученых физиков во главе с академиком Игорем Курчатовым.
- 1951 — издательство Little, Brown and Company выпустило книгу «Ловец во ржи» (русский вариант перевода — «Над пропастью во ржи») Джерома Сэлинджера. История 17-летнего Холдена Колфилда стала культовой книгой, оказав серьезное влияние на культуру второй половины XX века. В России известен перевод Риты Ковалевой-Райт, которая значительно смягчила изначальную жесткость стиля автора.
- 1958 — центр Юдинского района был перенесен из рабочего поселка Юдино в Зеленодольск, к тому времени уже 26 лет носивший статус города. Сам район также был переименован — в Зеленодольский. В это же время было закончено строительство дороги, связавшей город с Казанью.
- 1965 — состоялось торжественное открытие автомобильного туннеля под Монбланом, высочайшей вершиной Альп. Путь связал два курортных центра: Курмайор в Италии и Шамони во Франции. Туннель строился 8 лет. Его длина составила 11,6 километра, а ширина — 8,6 метра. К 1999 году туннель уже не соответствовал нормам безопасности, что привело к трагедии: там загорелся грузовик, в результате чего другие машины оказались запертыми в море огня. В результате этой катастрофы, получившей название «апокалипсис в сердце Монблана» погибли более 40 человек. После нее туннель был закрыт на ремонт и переоборудование и лишь в 2002 году вновь открылся для эксплуатации.
- 1965 — с космодрома Байконур успешно осуществили первый запуск ракеты-носителя «Протон», которая вывела на околоземную орбиту советский научно-исследовательский спутник «Протон-1». Запуск состоялся, несмотря на то, что его успеху угрожала утечка в трубопроводе окислителя. В начале полета специалисты по запуску получали только сигналы, указывающие на то, что спутник функционирует. «Протон-1» работал нормально и передавал физические данные о космических частицах сверхвысокой энергии. Его миссия длилась 45 дней — спутник снова вошел в атмосферу Земли 11 октября того же года.
- 2018 — в Хельсинки прошли четырехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа, который на тот момент был американским лидером. «Переговоры с президентом США Дональдом Трампом прошли в откровенной и деловой атмосфере. Считаю их весьма успешными и полезными», — сказал о встрече Путин.
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