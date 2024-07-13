Таиланд стал лидером по количеству страховых случаев с российскими туристами

Фото: Максим Платонов

По итогам первой половины 2024 года Таиланд стал страной, где с российскими туристами чаще всего происходят страховые случаи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора филиала РСО «Евроинс туристическое страхование» Юлию Алчееву.

Основные причины таких случаев — местный климат и рискованный способ передвижения на двухколесном транспорте. По словам Алчеевой, влажный тропический климат, перепад температур и окружение бактерий и вирусов часто влияют на здоровье туристов. В результате акклиматизации у них могут возникнуть острые заболевания и недомогания. Также иногда бывают бактериальные и вирусные инфекции.

Еще одна причина — небезопасный способ передвижения на двухколесных транспортных средствах. Туристы часто пренебрегают средствами защиты при вождении. Из-за этого в Таиланде периодически фиксируют тяжелые последствия ДТП