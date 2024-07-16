В Казани разыскивают мужчину, который разбил окно трамвая, — ущерб оценивается в 100 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

Полиция Казани разыскивает пассажира, разбившего стекло в трамвае. Инцидент произошел накануне вечером на остановке «Ул. Минская» на трамвайном маршруте №5.



Заметив безбилетника, водитель трамвая остановил вагон на остановке, чтобы выпустить пассажиров из транспорта. Один из пассажиров вступил в конфликт с вагоновожатым из-за нежелания оплачивать проезд и, выйдя из трамвая, бросил камень и разбил стекло вагона. После этого нарушитель ушел с места происшествия. На место был вызван наряд полиции.

По предварительным данным, сумма ущерба составляет порядка 100 тыс. рублей. предоставлено МУП «Метроэлектротранс»

Простой электротранспорта составил 45 минут, после чего трамвай уехал в депо. Сумма ущерба за разбитое стекло и непродолжение рейса по маршруту, по предварительным данным, составляет порядка 100 тысяч рублей, уточняет МУП «Метроэлектротранс».

По словам предприятия, сегодня трамвай не вышел на линию, а это означает уменьшение количества единиц на маршруте и увеличение интервала ожидания транспорта для пассажиров.