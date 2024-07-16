В Оренбурге задержали авиарейс до Казани из-за непогоды

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Оренбурга задержали два авиарейса из-за неблагоприятных метеоусловий, вызванных прошедшим грозовым фронтом, сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Речь идет о рейсах №247 Оренбург — Нижний Новгород и №642 Оренбург — Казань авиакомпании UVT Aero. Рейс №247 должен был вылететь в 22.20 (20.20 мск) 15 июля, но предварительно вылет назначен на 09.30 (07.30) 16 июля. Вылет рейса №642, который по плану должен был состояться в 03.30 (01.30 мск), отложили предварительно до 13.30 (11.30 мск).

На рейс до Нижнего Новгорода запланирован 51 пассажир, 25 из них воспользовались услугой размещения в гостинице. На рейс до Казани запланирован 51 пассажир, 17 из них размещены в гостинице. Оказание услуг пассажирам представителями авиакомпании в соответствии с требованиями Федеральных авиационных правил находится на контроле в Оренбургской транспортной прокуратуре.

Ранее «Реальное время» подготовило памятку по всем правам пассажиров при задержке рейса.