В Новороссийске ввели режим ЧС из-за ландшафтных пожаров

Фото: Максим Платонов

Власти Новороссийска ввели на территории города режим чрезвычайной ситуации в связи с возникновением ландшафтных пожаров. Об этом сообщает администрация муниципального образования.

До этого МЧС сообщало, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна», откуда были эвакуированы 220 человек, включая 40 детей.

База отдыха была полностью потушена, но лес продолжил гореть на площади 10 гектаров.





В ликвидации возгорания участвуют 46 сотрудников пожарно-спасательных частей, 12 единиц спецтехники, 45 членов добровольных пожарных дружин и волонтеров, а также шесть единиц мототехники. Дополнительно из Анапы и Геленджика прибывают расчеты лесопожарного центра.

Подготовлены автобусы для эвакуации 200 человек с прилегающих баз отдыха — «Моряк» и «Романтик». По предварительным данным, уже эвакуировано 130 детей.

Всего в тушении пожара участвуют 138 человек, 27 единиц спецтехники и вертолет.