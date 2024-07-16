Мойка посуды на асфальте, приготовление еды на парковке: в Казани жители ЖК «Открытие» жалуются на работу кафе

Жители казанского комплекса «Открытие» от застройщика «Тектум», расположенного в Советском районе, начали массово жаловаться на нарушения санитарных норм в недавно открывшемся кафе, сообщает ГТРК «Татарстан».

По словам жителей, сотрудники кафе выливают темную жидкость прямо на проезжую часть, моют противень на асфальте, готовят еду во дворе — на мангале, рядом с парковкой. Кроме того, уборка осуществляется теми же хозяйственными приборами, что и на улице. Сотрудники выходят на улицу в спецодежде, в которой готовят.

Мусорные баки заведения находятся в здании парковки, мусор не сортируется по нормам СанПиН и не отделен от ЖК на допустимом уровне. предоставлено ГТРК "Татарстан"

Обращения также были направлены в ответственные ведомства, поэтому персонал заведения к приезду гостей оказался готов. Еда заботливо прикрыта пленкой, а заученный вариант ответа готов дать даже кассир заведения.

— Да, это было кратковременно работа, которую уже максимально быстро устранили, так что все в порядке, все сделано максимально по закону, все сделано в соответствии с Минтрудом, то есть техника безопасности, все проблемы устранены, — отметил кассир кафе Абдулхамид Мирзаев.



Пока остро стоит другой нерешенный вопрос — дымоход. Труба сделана с нарушениями: выступает меньше чем на метр и вниз. Выходящий из нее дым гарью и копотью обдает всех мимо проходящих. Жители комплекса «Открытие» продолжают собирать фото- и видеоматериалы, чтобы привлечь внимание ответственных ведомств. Роспотребнадзор готовит материалы в прокуратуру.