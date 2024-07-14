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Происшествия

Губернатор Пенсильвании сообщил подробности о погибшем зрителе во время покушения на Дональда Трампа

19:57, 14.07.2024
Губернатор Пенсильвании сообщил подробности о погибшем зрителе во время покушения на Дональда Трампа
Фото: Скриншот с сайта The New York Times

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил о гибели 50-летнего мужчины на митинге бывшего президента США Дональда Трампа. По словам губернатора, погибший пытался «защитить свою семью».

Джош Шапиро призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики». Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CNN.

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Происшествия

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