Губернатор Пенсильвании сообщил подробности о погибшем зрителе во время покушения на Дональда Трампа
Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро сообщил о гибели 50-летнего мужчины на митинге бывшего президента США Дональда Трампа. По словам губернатора, погибший пытался «защитить свою семью».
Джош Шапиро призвал власти США «снизить градус политической дискуссии и быть выше ненавистнической риторики». Трансляцию пресс-конференции вел телеканал CNN.
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