«Сырное» дело племянника Вагиза Мингазова направлено в суд

Фото: Динар Фатыхов

Следственный комитет России по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении жителя Казани, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконное образование юридического лица» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, в 2021 году обвиняемый незаконно перевел за границу 50 млн рублей по фиктивным внешнеторговым контрактам на поставку сыра. Кроме того, в течение 2021—2022 годов он использовал подконтрольные фирмы для производства фальсифицированных молочных продуктов из технических жиров.

Затем эти продукты, снабженные фальсифицированными этикетками, были поставлены потребителям в различные регионы России под видом сертифицированной молочной продукции. Ущерб от действий обвиняемого составил 31 тысячу рублей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.



Напомним, несколько лет назад редакция «Реального времени» вспомнила, как из крупнейшего производителя молока «ВАМИН» стал крупнейшим должником Татарстана и кому доставались его активы.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин