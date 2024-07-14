Песков: Владимир Путин не будет созваниваться с Дональдом Трампом после покушения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина не запланировано телефонного разговора с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос о том, планирует ли президент созвониться с Трампом после недавнего покушения.



Кроме того, Песков заявил, что Россия выражает соболезнования семье человека, погибшего во время покушения. Также в России желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, во время выступления экс-президента в штате Пенсильвания была открыта стрельба. Сотрудники Секретной службы вывели Трампа со сцены с окровавленным ухом. Стрелка ликвидировали.

