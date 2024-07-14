Илон Маск заявил, что за последние 8 месяцев его пытались убить дважды

Фото: Екатерина Петрова

Американский бизнесмен Илон Маск написал в соцсети, что за последние восемь месяцев его дважды пытались убить. Об этом он сообщил в соцсети X на фоне стрельбы на митинге экс-президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

— Впереди опасные времена. За последние 8 месяцев два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня. Они были арестованы с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе, — сказано в сообщении Маска.

Также Маск выразил поддержку Трампу и надежду на его скорое выздоровление.

Напомним, во время выступления экс-президента в штате Пенсильвания была открыта стрельба. Сотрудники Секретной службы вывели Трампа со сцены с окровавленным ухом. Стрелка ликвидировали.