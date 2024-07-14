Площадь лесного пожара под Новороссийском увеличилась вдвое

Фото: Максим Платонов

В Краснодарском крае продолжается тушение масштабного лесного пожара. По сообщению Минприроды по региону, площадь возгорания в районе хутора Дюрсо увеличилась до 42 гектаров.

Напомним, пожар начался днем 14 июля. Первоначально огонь охватил три гектара леса и травы, затем распространился на территорию площадью 20 гектаров. Из-за верхового пожара пламя перешло на базу отдыха «Голубая лагуна». В результате были эвакуированы более 200 человек, включая 40 детей. Шесть деревянных домиков и два легковых автомобиля оказались повреждены.

Глава Новороссийска Андрей Кравченко также сообщал, что из-за сильного ветра огонь распространился в сторону базы отдыха «Фрегат». Там были эвакуированы порядка 500 человек и 30 автомобилей.

В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации.