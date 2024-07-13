Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП с ребенком

Фото: Динар Фатыхов

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по РТ Валерию Липскому доложить о ходе уголовного дела после смертельного ДТП с ребенком в Татарстане.

Накануне в поселке Новые Сокуры Лаишевского района Татарстана произошло ДТП с участием квадроцикла. За рулем был 10-летний ребенок, который столкнулся с автомобилем. В результате столкновения ребенок-водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Его 13-летний пассажир также пострадал. Оба ребенка были без мотошлемов.

Следственные органы по республике возбудили уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».