В Новороссийске из-за лесного пожара повреждено почти 40 построек на базах отдыха

Фото: Динар Фатыхов

В воскресенье под Новороссийском начался лесной пожар, который повредил 30 построек на базе отдыха «Романтик» и еще восемь построек на базе отдыха «Голубая волна», сообщает пресс-служба МЧС России.

Первое сообщение о возгорании поступило в 11.29 мск воскресенья. По данным на 23.00 мск воскресенья, площадь пожара составляет 62 га. На месте продолжают работать самолет Ил-76 и два вертолета Ка-32 и Ми-8 с водосливными устройствами.

Из-за пожара пострадал охранник базы «Голубая волна»: он получил ожоги предплечий, от госпитализации отказался. Эвакуировано 500 человек с шести близлежащих баз отдыха.

В Новороссийске, а также на территории Новороссийского и Абраусского участкового лесничеств введен режим ЧС. Существует угроза дальнейшего распространения огня под Новороссийском, он движется в сторону хутора Дюрсо. Жителей предупредили о возможной эвакуации.

По факту пожара возбуждено уголовное дело по статье 261 УК РФ (уничтожение/повреждение лесных насаждений).