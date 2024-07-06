Аида Гарифуллина: «Конечно, в Татарстане мне хотелось спеть на родном языке»

В республике проходит Международный фестиваль «Летние вечера в Елабуге»

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане в шестой раз проходит Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». В первый же день на площадке Шишкинских прудов собралось несколько тысяч человек, поскольку главной гостьей вечера стала солистка Венской оперы Аида Гарифуллина. «Обожаю петь в Татарстане — горячая, эмоциональная публика! Недавно была в Испании, пела в Мадриде и сравнивала публику с нашей, с татарами — такие же эмоции, такая же страсть!» — поделилась впечатлениями оперная певица.

Шишкиным навеяло

История фестиваля «Летние вечера в Елабуге» Бориса Березовского началась с Камерного оркестра Игоря Лермана и концертного зала в Набережных Челнах, где он работает. Об этом напомнила Оксана Есипова, пресс-секретарь Елабужского государственного музея-заповедника:

— Мы очень дружим с ним. Когда в Челны приезжает знаменитый артист, Игорь Михайлович привозит его в Елабугу. Одним из таких гостей был Березовский. На набережной после посещения музея Шишкина он посмотрел на Шишкинские пруды и сказал: «Вот бы здесь организовать фестиваль».

Директору музея Гульзаде Руденко идея понравилась. В 2018-м впервые провели «Летние вечера в Елабуге». На ужине Борис Березовский после тоста сказал, что теперь хочет сделать фестиваль ежегодным, так и пошло. Кстати, в прошлом году пианист-виртуоз, припав на колено, сделал предложение руководителю Камерного хора РТ Миляуше Таминдаровой войти в состав команды, занимающейся творческим наполнением фестиваля. Поэтому в этом году здесь играет группа Zventa Sventana.

Оксана Есипова подчеркивает, фестиваль — это работа музея-заповедника, в ней занято около 70% работников. Музыкантов приезжает около 300 («потом считаем по талонам на питание»):

— Не спим в течение месяца, работаем круглосуточно без выходных. Пару раз пишем заявление об уходе, — в красках расписывает она этот трудоемкий процесс.

Березовский решил в этом году дать Баха. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кто помог привезти Гарифуллину

— Подготовка к фестивалю начинается за 4—5 месяцев, когда определяется бюджет, — говорит Борис Березовский. — В этом году все началось немного позже, потом появились деньги московских фондов.

Всего, говорит худрук фестиваля, Татарстан выделил на мероприятие 12 млн рублей, а Москва — 9 млн. «Вечера» проходят при поддержке раиса республики Рустама Минниханова и Президентского фонда культурных инициатив. А вот средства на приезд оперной певицы Аиды Гарифуллиной выделила одна из татарстанских компаний. К слову, Березовский заверил, что в радиусе 200—300 км подобное мероприятие он точно не стал бы проводить.

— А так я был бы рад, если бы подобный формат фестиваля распространялся, — заключил маэстро.



Так что ждем приглашения из Альметьевска? Журналистов, к слову, знакомили с музейной Елабугой в целом. Осмотрели Музей уездной медицины, где проходит прием в студенты всех окрестных медицинских образовательных учреждений. Музей-театр «Трактир» — это здание ведомству Гульзады Руденко отдали в начале года. За 3,5 месяца музейные работники своими силами превратили его в двухзальный объект общепита, в котором значимая часть отведена выставке самоваров, чайников, кофейников, которые музей купил «в складчину» с Рустамом Миннихановым.

Директор музея Гульзада Руденко лично обзванивает всех музыкантов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Но в Елабуге жарко, деревьев не хватает, достойные кафе забиты, зато на экскурсию в музей Шишкина стоишь в очереди — очень много желающих.

На фестивальной поляне медленно заходит солнце, а опытные зрители приходят с пенками, коврами, покрывалами и раскладными стульями.

— Музей является градообразующим предприятием, — говорит со сцены министр культуры РТ Ирада Аюпова.

— Каждый год я благодарю мироздание и Бориса Березовского за то, что все звезды сошлись и мы с вами встречаемся на фестивале, — продолжает помощник раиса РТ Олеся Балтусова.

Гульзада Руденко отмечает, что уже с января на даты фестиваля в гостиницах нет мест.

— Я стою на сцене и смотрю на зрителей, слушателей с веерами, — говорит директор Елабужского музея-заповедника. — А вспомните наш первый фестиваль, когда все вы сидели с зонтами, дождевиками, с коврами поверх голов, но никто не уходил с этой площадки.

Возможно, единственный, кто вносил в благодушную атмосферу некоторый диссонанс, — это ведущий фестиваля, критик и журналист Йосси Тавор. Он назвал юного скрипача Луку Моромова, исполнявшего фрагменты из концерта Макса Бруха, Ильей Муромовым. Жиганова — Назыймом. Ошибся в ударении, называя фирму Yamaha, предоставившую рояль. А Сююмбике именовал «принцессой». На фоне казанских ведущих, которые старательно объявляют каждое произведение, вольный стиль ведения Тавором, видимо, предполагал большую эрудированность публики. Зато ведущему принадлежит и остроумная шутка. Когда Аида Гарифуллина, в очередной раз пробравшись сквозь оркестр, отметила: «Долгий путь», Тавор ответил: «К славе вы шли быстрее!»

Челнинский скрипач Лука Моромов. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Татары — они как испанцы

— В каждом концерте будет звучать Бах, — говорит Борис Березовский, после своего выступления незамедлительно снимая костюм. — Не знаю, что на меня нашло, что я так решил. Главный девиз — разнообразие, красота, молодость, талант и почетные пенсионеры (смех). Гарифуллина — мы мечтали об этом. Нам повезло, что нашелся спонсор, который заплатил огромные деньги, чтобы она выступила, потому что она звезда мирового масштаба.

— Потрясающий фестиваль, потрясающий зритель, — делится мнением Аида Гарифуллина. — Обожаю петь в Татарстане — горячая, такая эмоциональная публика! Я недавно была в Испании, пела в Мадриде и сравнивала ту публику с нашей, с татарами: такие же эмоции, такая же страсть! Я пою что мне нравится, то, что близко моей душе. В принципе, это самые яркие, самые красивые оперные арии. И конечно, в Татарстане мне хотелось спеть на родном языке. Для публики я выбираю все самое знаковое и самое красивое.

Опытные зрители приходят со стульями. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Помимо арии Casta Diva из оперы «Норма» Беллини, в Елабуге Гарифуллина исполнила арию Лауретты из «Джанни Скикки» Пуччини, также арию Сююмбике из одноименной оперы Резеды Ахияровой.

— Меня позвали за полгода до фестиваля. Полгода для оперных певцов — это как в последний момент, все расписано на три года вперед, — отметила Аида Гарифуллина. — Я недолго думала. В прошлом году мои родители были приглашены в качестве гостей на этот фестиваль, им очень понравилось. И я, конечно, доверяю вкусу своих родителей. Для меня не было другого варианта, как ехать сюда.

На вопрос, будут ли еще в скором времени выступления, певица пригласила слушателей в Казань.

Фестиваль будет идти до 7 июля. Сегодня, 6 июля, в Елабуге споют Алина Шарипжанова и Алмас Хусаинов, выступят оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной, группа Jivе, Камерный хор республики и многие другие коллективы.