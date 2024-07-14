Американский миллиардер — о нападении на Трампа: «Такер был прав»

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что предупреждение журналиста Такера Карлсона о возможном покушении на экс-президента США Дональда Трампа оказалось верным.

— Такер был прав, — подчеркнул он.

В конце мая Такер Карлсон написал в социальной сети Х, что Дональд Трамп сможет победить на президентских выборах в ноябре, если только его не убьют до этого.

На одном из публичных выступлений Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Позже экс-президент заявил, что был ранен в ухо и потерял много крови. Секретная служба США сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. При стрельбе погиб один из зрителей, еще двое получили критические ранения.