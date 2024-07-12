Упавший в Подмосковье самолет 13 июля должен был совершить рейс в Надым

Упавший в Подмосковье самолет 13 июля должен был совершить рейс в Надым. На онлайн-табло в аэропорту Внуково вылет был намечен на 4.10 мск, сообщает ТАСС.

Сегодня в Коломенском районе Подмосковья упал самолет «Суперджет». На борту судна было только три члена экипажа. Самолет выполнял тестовый полет после планового ремонта.

Позже СК России возбудил уголовное дело по факту крушения самолета. Надзорное ведомство будет расследовать нарушения требований безопасности при полете.