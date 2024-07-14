В Воронежской области с рельсов сошли девять вагонов с зерном

Фото: Максим Платонов

Сегодня днем на станции Лиски в Воронежской области произошел сход девяти грузовых вагонов поезда с зерном. Пострадавших нет, пишет РИА «Новости». Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила, что задержек в движении поездов не допущено.

До этого Юго-Восточная железная дорога информировала о происшествии на станции Лиски. Был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий аварии. Причины и обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, 27 июня в Коми был объявлен режим ЧС. Причиной стала авария, в ходе которой с рельсов сошли девять вагонов пассажирского поезда. По уточненным данным, в результате происшествия погибли три человека, еще несколько десятков пострадали.