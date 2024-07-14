Из-за схода вагонов в Воронежской области задержаны 18 пассажирских рейсов
На станции Лиски в Воронежской области произошел сход вагонов грузового поезда, что привело к задержке порядка 18 пассажирских составов. Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о следующих задержанных поездах:
- №163 Феодосия — Москва;
- №257 Адлер — Печора;
- №535 Анапа — Смоленск;
- №523/524 Имеретинский курорт — Санкт-Петербург;
- №287 Новороссийск — Москва;
- №7 Севастополь — Санкт-Петербург;
- №179 Евпатория — Санкт-Петербург;
- №305 Сухум — Москва;
- №67 Симферополь — Москва;
- №33 Владикавказ — Москва;
- №226 Мурманск — Адлер;
- №506 Тамбов — Новороссийск;
- №4 Москва — Кисловодск;
- №28 Москва — Симферополь;
- №117 Самара — Адлер;
- №183 Мурманск — Севастополь;
- №115/116 Адлер — Томск 2;
- №310 Адлер — Воркута.
Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты. Вагоны сошли в 13.45 мск, пострадавших нет. На место происшествия был направлен восстановительный поезд. В настоящее время железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.