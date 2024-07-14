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Происшествия

Из-за схода вагонов в Воронежской области задержаны 18 пассажирских рейсов

18:37, 14.07.2024
Из-за схода вагонов в Воронежской области задержаны 18 пассажирских рейсов
Фото: Максим Платонов

На станции Лиски в Воронежской области произошел сход вагонов грузового поезда, что привело к задержке порядка 18 пассажирских составов. Пресс-служба Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) сообщила о следующих задержанных поездах:

  • №163 Феодосия — Москва;
  • №257 Адлер — Печора;
  • №535 Анапа — Смоленск;
  • №523/524 Имеретинский курорт — Санкт-Петербург;
  • №287 Новороссийск — Москва;
  • №7 Севастополь — Санкт-Петербург;
  • №179 Евпатория — Санкт-Петербург;
  • №305 Сухум — Москва;
  • №67 Симферополь — Москва;
  • №33 Владикавказ — Москва;
  • №226 Мурманск — Адлер;
  • №506 Тамбов — Новороссийск;
  • №4 Москва — Кисловодск;
  • №28 Москва — Симферополь;
  • №117 Самара — Адлер;
  • №183 Мурманск — Севастополь;
  • №115/116 Адлер — Томск 2;
  • №310 Адлер — Воркута.

Максимальное время задержки составило 1 час 44 минуты. Вагоны сошли в 13.45 мск, пострадавших нет. На место происшествия был направлен восстановительный поезд. В настоящее время железнодорожники занимаются ликвидацией последствий происшествия.

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Происшествия

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