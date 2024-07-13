В Татарстане 41-летний мужчина утонул на Волге

Фото: Динар Фатыхов

МЧС России сообщило, что за минувшие сутки в Татарстане на Волге погиб 41-летний мужчина.

По предварительной информации министерства, двое мужчин рыбачили на острове Кудрявый. Один из них решил искупаться, захлебнулся и утонул.

Также, согласно сводке служб, всего в водоемах страны за минувшие сутки погибли 22 человека.