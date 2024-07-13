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В Татарстане 41-летний мужчина утонул на Волге

11:36, 13.07.2024
В Татарстане 41-летний мужчина утонул на Волге
Фото: Динар Фатыхов

МЧС России сообщило, что за минувшие сутки в Татарстане на Волге погиб 41-летний мужчина.

По предварительной информации министерства, двое мужчин рыбачили на острове Кудрявый. Один из них решил искупаться, захлебнулся и утонул.

Также, согласно сводке служб, всего в водоемах страны за минувшие сутки погибли 22 человека.

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