В Татарстане 41-летний мужчина утонул на Волге
МЧС России сообщило, что за минувшие сутки в Татарстане на Волге погиб 41-летний мужчина.
По предварительной информации министерства, двое мужчин рыбачили на острове Кудрявый. Один из них решил искупаться, захлебнулся и утонул.
Также, согласно сводке служб, всего в водоемах страны за минувшие сутки погибли 22 человека.
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