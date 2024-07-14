Лесной пожар в районе хутора Дюрсо под Новороссийском увеличился до 20 гектаров

Фото: Артем Гафаров

В Краснодарском крае продолжает разрастаться лесной пожар, начавшийся в воскресенье. По сообщению МЧС в телеграм-канале, площадь возгорания увеличилась до 20 гектаров.

До этого в ведомстве информировали о том, что в районе хутора Дюрсо загорелись лесной массив и трава на площади три гектара. Огонь перешел на территорию базы отдыха «Голубая волна», откуда были эвакуированы 220 человек, включая 40 детей.

База отдыха была полностью потушена, но лес продолжил гореть на площади 10 гектаров. Для ликвидации пожара были направлены вертолеты Ка-32 и Ми-8. Авиацией МЧС России сброшено 30 тонн воды. На месте работают порядка 160 специалистов и 40 единиц техники.