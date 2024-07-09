Ленар Гарипов: «Площадка растет из года в год, мы каждый раз видим новинки продукции»

Первый замглавы Минсельхозпрода РТ — об итогах «АгроВолги» и новых проектах агропромышленного комплекса

Фото: Мария Зверева

«Каждый фермер, агроном и даже садовод-любитель имели возможность увидеть и перенять опыт. Большинство техники раскупалось прямо на площадке», — поделился впечатлениями от «АгроВолги» первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов. В ходе online-конференции «Реального времени» спикер рассказал об основных итогах международной выставки и перспективных разработках в области растениеводства, животноводства и сельскохозяйственной техники. В частности, привел в пример многообещающие проекты холдинга СИБУР и компании ТАИФ-НК, которые уже оказали большую поддержку аграриям.

Провели с размахом

Завершившая свою работу в Татарстане Международная агропромышленная выставка «АгроВолга-2024» традиционно собрала большое количество гостей. В этом году мероприятие посетили порядка 16 тысяч человек. На площади в 48 гектаров были представлены более 400 компаний из 42 регионов России и четырех зарубежных государств. Параллельно с выставкой на ее площадке состоялись и профессиональные состязания. Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Ленар Гарипов рассказал о том, как выбирали «Красу АгроВолги» — лучшую породистую буренку, а также о том, где свое мастерство и навыки могли проявить лучшие водители тракторов и мастера по обрезке копыт.

— Среди первых двух победителей «Красы АгроВолги» — наши, республиканские, участники. Это результат работы наших предприятий, и это очень достойные показатели. Все было честно, без каких-либо поблажек, потому что все судьи были независимыми. Главный рефери был из Венгрии и выбирал только лучших из лучших. Кроме того, мы провели первый конкурс МТЗ на газомоторном топливе: фермеры соревновались на этих тракторах. Наши фермеры и механизаторы проявили себя с лучшей стороны. Также состоялся третий конкурс — по обрезке копыт. Он прошел в третий день соревнований, и в нем приняли участие иностранные представители из Казахстана, Белоруссии, Кубы и Венесуэлы. Конкурс был очень достойным.

По словам Гарипова, выставку посетили как отечественные, так и зарубежные компании. Почти все из них отметили уровень выставки. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Во второй день работы выставки приехал раис республики Рустам Минниханов, вместе с заместителем министра сельского хозяйства РФ Андреем Разиным они ознакомились с экспозицией. Сначала приняли участие в торжественной церемонии вручения ключей от 10 новеньких автолавок сотрудникам «Татпотребкооперации», а затем отправились на обход выставочной площадки.

В масштабной выставке участвовали делегаты как российских регионов, так и их зарубежные коллеги. По словам Гарипова, страны-участницы порадовали представленным разнообразием оборудования и технологий.

— Делегация от Турции представила технику для аграриев. Также они привезли упаковочное оборудование для сыпучих зерновых культур. Из Ирана были представлены 15 компаний — они все показали себя с разных сторон: от удобрений, упаковочного оборудования до продуктов питания. Это была одна из самых интересных площадок — она заинтересовала многих приезжих. Нельзя не отметить Китай — они представили современное оборудование по выращиванию зерна, животноводству, а также технологии в цифровизации. С аналогичным оборудованием приехали представители Белоруссии — очень достойное оборудование. Вдобавок к уже имеющимся технологиям они переняли и наш опыт в этой сфере.

Нельзя не отметить Китай — их представители показали современное оборудование по выращиванию зерна, животноводству, а также технологии в цифровизации. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Новые технологии АПК-сектора

Первый замглавы Минсельхозпрода Татарстана подчеркнул важность создания и внедрения новых технологий в сфере животноводства и растениеводства. Не менее актуальны вопросы страхования различных культур.

— На выставке были организованы круглые столы по различным тематикам. Мы планировали отводить на каждый стол примерно час, но обсуждение оказалось настолько интересным, что некоторые из них длились по три часа. Всего было проведено восемь круглых столов по животноводству и столько же по растениеводству. Именно там продемонстрировали все новые технологии. Одним из самых актуальных вопросов прошедшего форума стало генотипирование племенных животных, поскольку оно влияет на продуктивность в животноводстве, — рассказал спикер. — Здесь были представлены все новейшие технологии в области селекции, кормления и питания, которые заинтересовали многих участников. И, конечно, все заметили, что площадки были всегда заполнены людьми.

Еще одним важным вопросом стало страхование культур. Это очень важная тема, поскольку никто не застрахован от засухи, которая с каждым годом становится все более частым явлением. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Ленар Гарипов отметил рост заинтересованности татарстанских аграриев в подобных мероприятиях. Кроме того, в рамках выставки можно было проследить повышенный спрос на услуги банков и финансовых институтов.

— Из года в год площадка растет, каждый раз мы видим новинки. Вокруг некоторых площадок начинают появляться новые зоны. При этом растет и число заинтересованных людей. Каждый фермер, агроном и даже садовод-любитель имели возможность увидеть и перенять опыт. Это помогает им выращивать такие же культуры и образцы у себя. Большинство техники раскупается прямо на площадке. Желающие приобрести спецтехнику появляются сразу после того, как им продемонстрировали товар в действии. Могу сказать точно: очень мало техники возвращают обратно — все продается на месте. Многие банки тоже понимают, что это хороший рынок для них. Они предлагают интересные программы и инвестиционные проекты по покупке техники или строительству ферм.

В контексте импортозамещения и развития новых технологий собеседник издания отметил несколько отечественных компаний, в том числе СИБУР и ТАИФ-НК. Они стали первыми в России, кто начал производство материалов для аналогов клеток для животных, а также удобрения для почвы.

— В этом году очень активно себя проявили СИБУР и ТАИФ-НК. Они в последнее время мощно зашли в аграрный сектор — компании стали производить много сырья, которое крайне востребовано в животноводстве, растениеводстве и цифровизации. К примеру, они являются крупными производителями продукции для капельного полива — делают надежные и качественные материалы. Для сферы животноводства они взялись копировать иностранные клетки для телят, аналогов которых в России пока что нет, — они изучают состав материала и воссоздают максимально приближенные по показателям вещи, — поделился Гарипов. — Кроме того, они делают крайне востребованные средства для хранения сырья и продукции — устойчивые практически ко всему ящики и емкости. Им не страшны ни мороз, ни химические чистящие средства, ни падения, я бы сказал — сверхпрочные.

Кроме того, ТАИФ-НК показал свой первый продукт в новой линейке нефтеперерабатывающей компании — сернистый бентонит. Порядка 95% земельных угодий Татарстана и России испытывают дефицит серы. Новое удобрение от ТАИФ-НК, обладая пролонгированным действием, в течение долгого времени восполняет недостаток почвы в этом элементе, а кроме того, выступает как фунгицид — защищает растения от образования гнили. Испытания новинки проходили в минувшем году на опытных полях Казанского аграрного университета на семи культурах: подсолнечнике, рапсе, сое, кукурузе, пшенице, горохе, ячмене. Прирост урожайности — от тонны на гектар, а также увеличился выход масла из семян подсолнечника и рапса.

Татарстанская платформа — одна из лучших в России

Ленар Гарипов сообщил о расширении имеющейся программы лизинга сельскохозяйственной техники на соседние регионы Приволжского федерального округа.

— Татарстан лидирует в России по объемам поставок сельскохозяйственной техники в рамках программы «Росагролизинг». Благодаря этому сотрудничеству наши производители получают технику напрямую от поставщиков, — заявил он. — С начала действия программы в Татарстан было отгружено более 670 единиц техники на сумму 4,8 млрд рублей.

Гарипов: «Отрадно, что программа распространяется не только на Татарстан, но и на соседние регионы Приволжского федерального округа». Мария Зверева / realnoevremya.ru

Спикер также отметил, что в Татарстане создана одна из лучших сетей зерновых элеваторов в России. Привел в пример недавно построенный в Свияжске элеватор — самую высокоскоростную отгрузочную площадку в стране. С ее помощью можно отправлять продукцию как железнодорожным, так и водным транспортом. Логистическая мощность железнодорожного маршрута составляет 350 тонн в час, а водного — вдвое больше, 700 тонн в час.

Наша цель — выполнить задачу от правительства

Перед агропромышленным сектором республики сейчас стоит задача — выполнить поручение правительства по улучшению качества почв. Ленар Гарипов подчеркнул, что это напрямую влияет на будущий урожай региона. В настоящее время отечественные ученые-агрономы разработали новое жидкое удобрение, которое лучше усваивается почвой.

— На нашей площадке было представлено предприятие «Аммоний». На данный момент они занимаются производством большого количества удобрений. Недавно они внедрили инновационную технологию — КАС. Это жидкое минеральное удобрение, которое содержит азот в трех формах: нитратной, аммиачной и амидной. К настоящему времени уже произведено 150 тысяч тонн таких удобрений. Одно из главных преимуществ КАС перед сухими аналогами — это его легкое усвоение растениями и почвой. Раис Татарстана поручил выделить 200 млн рублей в качестве субсидии на приобретение оборудования и удобрений, созданных по этой технологии.

Одно из главных преимуществ КАС перед сухими аналогами — это его легкое усвоение растениями и почвой. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Лучшие отправятся на всероссийский уровень — на ВДНХ

Из года в год складывается впечатление, что все, что происходит в Татарстане, становится ярче, лучше, масштабнее и интереснее. Какие задумки, конкурсы, состязания планируются на следующую выставку «АгроВолга»?

— Я могу с уверенностью сказать, что в следующем году мы проведем конкурс племенных животных. В прошлом году в этом мероприятии приняли участие более 16 тысяч гостей, которые могли оценить потенциал нашего сектора. Мы видим, что наши гости и участники постоянно стремятся развиваться в своей области и узнавать что-то новое. Для победителя конкурса это настоящий шанс заявить о себе в большом мире агросектора. После конкурса он отправится на ВДНХ, где примет участие во всероссийских соревнованиях. Там он сможет продемонстрировать свои достижения не только нашему региону, но и всей России. Кроме того, пройдут соревнования по технике МТЗ, где будут оценивать различные модели машин, их тяговые характеристики, экологичность и эффективность. Только на таких площадках, как наша, мы можем по достоинству оценить эту технику.

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