«Сталкеры — это те же алкоголики или наркоманы»: психолог — об идее Госдумы ввести наказание за преследование

Мадина Ким — о сталкинге, его профилактике и новом законопроекте

Фото: Максим Платонов

Ввести меры наказания за сталкинг накануне предложили депутаты Госдумы. Проектом предполагается ввести штраф в размере 2 тысяч рублей за слежку без состава уголовного преступления, в размере 3 тысяч рублей — за преследование с использованием интернета и других технологий и арест на срок до 15 суток — за повторное нарушение. Как заявила в разговоре с «Реальным временем» частный психолог Мадина Ким, такие меры не искоренят проблему сталкинга полностью. Однако это поспособствует более стабильному моральному состоянию жертв. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Он давал знать о своей слежке»

Сталкинг — это тайная слежка за человеком, которая чаще всего происходит в интернет-пространстве, однако может распространиться и на реальную жизнь. Об этом в разговоре с корреспондентом «Реального времени» рассказала частный психолог Мадина Ким.

— Во-первых, сталкинг опасен тем, что может иметь абсолютно непредсказуемые последствия. Во-вторых, это фоновое нарушение личных границ жертвы, отсутствие базового чувства безопасности, эмоциональной автономности и фоновое ощущение угрозы. Для жертвы такие поступки на базовом уровне будут восприниматься как угроза, — подчеркнула она.

Постоянные чувства тревоги и угрозы могут привести к паническим атакам, тревожному расстройству и физиологическим последствиям, пояснила психолог, что губительно для человека.

— В случае сталкинга у жертвы нет возможности расслабиться, нет возможности свободно действовать. Все его действия будут сопровождаться оглядкой: «А не узнает ли сталкер об этом? Не использует ли он информацию против меня?» — считает Ким.

Психолог призналась: она тоже однажды стала жертвой сталкинга. По ее словам, мужчина караулил ее у подъезда, следил за активностями в мессенджерах и социальных сетях. Иногда он выходил с Ким на контакт и давал ей знать о своей слежке, озвучивая личную информацию, которую выведал.

— Он давал знать о себе раз в несколько дней. Могу сказать, что вот это ощущение, что за тобой следят, действительно вводит в сильнейший стресс, — поделилась спикер.

Зависимость от человека

Что касается самого сталкера, его поведение связано с обсессивно-компульсивным расстройством, считает психолог. Мысли об объекте слежки становятся навязчивыми:

— У него появляются навязчивые мысли о своей жертве — обсессия. Зацикленность на каком-либо человеке и ложится в основу сталкинга. Так бывает, когда появляется сверхувлеченность человеком на уровне зависимости.

По ее словам, чаще всего преследования сопровождаются мыслями о том, что только со своей жертвой сталкер может быть счастлив. Также преследователь считает, что человек должен «принадлежать» только ему.

— По сути, сталкеры — это те же алкоголики или наркоманы, которые готовы на что угодно, лишь бы раздобыть вещество. Механизм здесь тот же самый — это сильнейшая зависимость и зацикленность, когда кажется, что только с конкретным человеком получится закрыть свои потребности, — объяснила Ким.

Она добавила, что у самого сталкера отсутствуют личные границы, «он не мыслит себя без своей жертвы»:

— Это всегда внутренняя неуверенность в себе, у человека отсутствует внутренняя опора. У них нет чувства собственной значимости. Они следят не за своей жизнью, а за жизнью человека, который им кажется более интересным и важным, чем они сами.

Однако сталкеры — это не всегда люди с ментальными проблемами. Иногда преследователями становятся те, общение с кем резко и неоправданно «обрубили», подчеркнула психолог. Для более полного понимания она привела пример:

— Парень с девушкой близко общаются, а потом парень, не объяснив причин, исчезает из ее жизни. Девушка не понимает, что произошло, а парень на открытый контакт не идет. Тогда девушка становится сталкером, потому что у нее не закрыт гештальт, она не понимает, что произошло. В этой ситуации мозг пытается это непонимание как-то закрыть. Кажется, что парень тогда становится жертвой сталкинга. Но на самом деле он жертва своего собственного неискреннего и неосознанного поведения, когда он не удосужился обозначить свои намерения, чувства и мотивы по отношению к другому человеку.

При этом, по мнению спикера, сталкинг не всегда сопровождается физической угрозой. К насилию склонны психопаты и маньяки, чьи психологические портреты отличаются от портрета преследователя. Агрессивному человеку «не хватит выдержки» на слежку, и он изначально в той или иной форме будет применять насилие к жертве, считает собеседница издания. Сталкеры же, в свою очередь, иногда сами боятся выйти на контакт с объектом слежки.

— Чистые сталкеры, если у них нет признаков психопата или маньяка, безопасны на физическом уровне. Но грань между психическим и физическим уровнем очень тонкая. Постоянное чувство тревоги у жертвы в любом случае приведет к ухудшению физического здоровья. Такое состояние может вылиться в хроническую усталость, в проблемы со сном, в нарушение общего самочувствия: головокружение, слабость и так далее, — подчеркнула Ким.

«Я прошу тебя прекратить»

Чтобы распознать сталкинг и предпринять дальнейшие действия, необходимо знать о его признаках. К основным признакам сталкинга психолог отнесла:

настырное внимание к жертве;

внимание к подробностям частной жизни. Жертва обнаруживает, что сталкер знает о ней больше, чем она предполагала;

скрытная съемка. Жертва видит свои фотографии, о существовании которых не знала;

слежка в социальных сетях. Сталкер моментально реагирует на новые публикации: ставит лайк, комментирует, репостит;

преследования;

распространение фейковой информации о жертве;

непрошенные подарки.

— Да, дарить подарки — это нормально, реагировать на публикации — это нормально, желать общаться с человеком — тоже нормально, — отметила психолог, — Разница состоит в том, что при сталкинге сама жертва не хочет этого внимания. Бывают ситуации, когда человек открыто говорит о желании прекратить общение и поясняет свои мотивы. Сталкинг — это когда даже после таких фраз будущий преследователь не дистанцируется, а будто еще больше пытается сблизиться.

Говоря о том, как жертве прекратить сталкинг, спикер посоветовала выйти на открытый диалог с преследователем. До него необходимо донести, что такое внимание является неприятным для объекта слежки:

— К мерам безопасности жертвы можно отнести прямое сообщение о себе и своих чувствах: «Мне не нравится то, что ты делаешь. Я прошу тебя прекратить». Такие прямые сообщения являются хорошей профилактикой. Нужно попросить сталкера больше не следить за вами. Не обязательно это должен быть личный контакт, можно просто написать сообщение.

Если после прямой просьбы сталкинг не прекратился, нужно предупредить преследователя о намерении обратиться в правоохранительные органы. Если это тоже не помогло, необходимо обратиться в полицию.

Спикер настояла, что людям, столкнувшимся с такой проблемой, необходимо обратиться за помощью к психологу.

«Идея недостаточно эффективная»

Тем временем, для борьбы с проблемой в Госдуме предложили ввести штрафы за сталкинг. Проект предполагает дополнить КоАП статьей 5.612 «Преследование».

Согласно этой статье, систематическое совершение гражданином действий, направленных на причинение нравственных страданий другому гражданину, если в этих действиях нет состава уголовного преступления, влечет предупреждение или штраф в размере 2 тысяч рублей.

Если преследование совершалось с использованием интернета и других информационно-телекоммуникационных сетей, предлагается ввести штраф в размере 3 тысяч рублей. За повторное преследование может грозить административный арест на срок до 15 суток.

По мнению Мадины Ким, такая мера приведет к тому, что сталкеры будут меньше сообщать о себе. В этом случае жертва, возможно, останется более спокойна, поскольку не будет знать о слежке.

— Но я думаю, идея недостаточно эффективная, — считает спикер. — Вряд ли она будет применяться в полной мере, вряд ли жертвы сталкинга будут обращаться со своими проблемами в полицию. Думаю, люди будут обращаться только в случае, когда сталкер уже угрожает их жизни.

Бороться со сталкингом нужно на глобальном уровне, добавила психолог. Для искоренения проблемы необходимо «более осознанное общество, осознающие свои и чужие личные границы». По ее мнению, пока такого общества нет нигде.

— Тем не менее хорошо, что Госдума обратила внимание на эту проблему. Хорошо, что сталкинг все-таки обсуждается на государственном уровне. Думаю, это первый шаг к каким-то изменениям, — подытожила спикер.