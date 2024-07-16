Визит Лаврова в Нью-Йорк, Дональд Трамп — кандидат в президенты США, платформа ИИ для госуправления
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 16 июля.
- Республиканская партия США на съезде в Милуоки официально выдвинула Дональда Трампа кандидатом в президенты страны. Политик, в свою очередь, выбрал в качестве кандидата в вице-президенты сенатора от штата Огайо Джеймса Вэнса.
- После экс-президент впервые после покушения появился на публике. Политик вышел к соратникам с забинтованным ухом.
- В России к 2026 году могут создать цифровую платформу искусственного интеллекта для госуправления. К 2030 году планируется создать не менее 30 ИИ-решений для госуправления и социальной сферы. Эти планы могут стать частью федерального проекта «Искусственный интеллект», который войдет в новый нацпроект.
- Премьер Венгрии Виктор Орбан предложил Евросовету восстановить дипломатические отношения с Россией. В первой половине июля он посетил Киев, Москву, Пекин и Вашингтон с «мирной миссией». Кроме того, Орбан допустил, что в случае победы на президентских выборах в США Трамп сразу выступит в качестве посредника по мирному урегулированию украинского конфликта.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН, которые пройдут 16—17 июля. Во вторник политик примет участие в открытых дебатах на тему многостороннего сотрудничества. В среду российский министр будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос.
- Власти Таиланда в одностороннем порядке на неопределенный срок заменили разрешенный 60-дневный безвизовой въезд для граждан России на постоянно действующий. В этот список также вошел Китай.
- За прошедшую ночь, по данным Минобороны России, средства ПВО уничтожили девять беспилотников над территорией Ростовской области, по одному — над Белгородской, Курской и Воронежской областями, а также над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.
Елизавета Пуншева
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