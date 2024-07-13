СК: в Татарстане чиновница за взятки в 75 тысяч рублей помогла с субсидиями на 25 миллионов

Фото: Максим Платонов

Вахитовский суд Казани рассмотрит дело 65-летней экс-сотрудницы Минсельхозпрода Татарстана. Ее обвиняют в получении двух взяток на общую сумму 75 тысяч рублей в 2018 и 2019 годах.



По версии Следкома по РТ, в первом случае на основании фиктивных документов директор конезавода получил из бюджета субсидии на сумму свыше 10 млн рублей на поддержку племенного животноводства и компенсацию расходов на закупку племенных коней, хотя на самом деле закупал обычных лошадок. А обвиняемая чиновница не вскрыла аферу, а согласовала и отправила документы на оплату, поскольку получила взятку в 25 тысяч рублей от человека, действующего в интересах конезавода, изложил фабулу обвинения старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Во втором случае тот же посредник передал еще 50 тысяч рублей, но теперь в интересах АНО «Конно-скаковой клуб «Динамо». А обвиняемая, как полагают силовики, посодействовала АНО в получении такой же бюджетной субсидии на 15 млн рублей.

На момент предполагаемых преступлений женщина занимала в министерстве должность начальника планово-учетного отдела Главного государственного сельскохозяйственного управления племенным делом в животноводстве.

Имя чиновницы в СК не называют. Ну а бывшего директора конезавода в апреле 2023-го задерживали и отправляли под домашний арест по делу об афере с закупкой «неправильных» лошадей и возмещением затрат из бюджета. В то время обвиняемый Марат Гильфанов уже занимал пост директора Международного конно-спортивного комплекса «Казань», после возбуждения дела ему нашли замену.