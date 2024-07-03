Путин прилетел на саммит ШОС, алмазное лидерство России и полуфинал Евро-2024
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 3 июля.
- Россия в прошлом году осталась главным добытчиком алмазов — на страну второй раз в истории пришлось более трети всех добытых в мире каратов, при этом впервые с 2019 года Россия смогла обогнать Ботсвану по стоимости полученных камней. За прошедший год страна произвела 37,3 миллиона карат, или 33,5% всех алмазов в мире.
- Президент России Владимир Путин прилетел в Астану, где примет участие в саммите ШОС, который пройдет 3—4 июля. В рамках мероприятия участники планируют подписать 24 совместных документа, а также принять итоговую декларацию и заявление о приверженности принципам добрососедства и единства.
- Доля стран БРИКС в мировом ВВП по паритету покупательной способности продемонстрировала рекордный показатель. За прошедший год он увеличился на 35,7%. За год этот рост составил 0,6 процентного пункта. В то же время доля «Большой семерки» составила минимальные за последние 30 лет 29%, сократившись за год на 0,4 процентного пункта.
- Завершились матчи 1/8 финала чемпионата Европы по футболу. Так, накануне сборная Нидерландов разгромила Румынию со счетом 3:0, а команда Турции с минимальным преимуществом 2:1 обыграла Австрию. Таким образом, в матчи на вылет проходят следующие пары: Испания — Германия, Португалия — Франция, Англия — Швейцария, Нидерланды — Турция.
- После тщательного изучения шариатских текстов отдел фетв при муфтияте Дагестана не обнаружил достаточных оснований для полного запрета на ношение никаба. Однако в целях безопасности может быть введен локальный запрет на никаб, но он должен основываться исключительно на внешних факторах и носить временный характер.
- Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила с предложением к министру труда и социальной защиты Антону Котякову. Она предложила сделать День семьи, любви и верности, который отмечается в России 8 июля, выходным днем. Это предложение основано на пожеланиях российских семей. В комитете считают, что такой шаг покажет заботу государства о многодетных семьях в Год семьи.
- Минувшей ночью силами ПВО уничтожены 4 БПЛА самолетного типа в Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Также ночью в Новороссийске отразили атаку безэкипажных катеров.
Олег Исаков
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.