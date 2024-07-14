В Азнакаевском районе Татарстана водитель Lada Granta протаранил Lada Kalina и скончался на месте
Сегодня в 13.30 на 35-м километре автодороги Нижняя Мактама — Актюбинский в Азнакаевском районе произошло смертельное ДТП, сообщает Госавтоинспекция Татарстана.
По предварительным данным, 65-летний водитель автомобиля Lada Granta проигнорировал требование дорожного знака «Уступи дорогу» и столкнулся с автомобилем Lada Kalina, за рулем которого находился 55-летний мужчина.
В результате аварии водитель Lada Granta скончался по пути в больницу. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Напомним, 13 июля, около 15.00 на 36-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск в Заинском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Volkswagen выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с автомобилем КАМАЗ.
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