В Лаишевском районе Татарстана ребенок на квадроцикле разбился насмерть
В поселке Новые Сокуры Лаишевского района 10-летний ребенок, управляя квадроциклом, разбился в результате столкновения в автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.
По предварительным данным, столкновение произошло при выезде квадроцикла со второстепенной дороги. 13-летний пассажир квадроцикла получил травмы.
Оба ребенка были без мотошлемов.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Сегодня утром около 04.32 на 237-м километре трассы Казань — Оренбург на территории Альметьевского района Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой автомобиль Iveco.
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