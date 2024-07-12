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Происшествия

В Лаишевском районе Татарстана ребенок на квадроцикле разбился насмерть

14:37, 12.07.2024

В поселке Новые Сокуры Лаишевского района 10-летний ребенок, управляя квадроциклом, разбился в результате столкновения в автомобилем. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, столкновение произошло при выезде квадроцикла со второстепенной дороги. 13-летний пассажир квадроцикла получил травмы.

Оба ребенка были без мотошлемов.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня утром около 04.32 на 237-м километре трассы Казань — Оренбург на территории Альметьевского района Татарстана произошло ДТП. По предварительным данным, столкнулись легковой автомобиль Kia Rio и грузовой автомобиль Iveco.

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