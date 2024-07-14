На первенстве России по легкой атлетике во время забега выбежала собака — три участницы установили рекорды

Фото: предоставлено ГК "СМУ-88"

Технический делегат Всероссийской федерации легкой атлетики Елена Клочкова сообщила ТАСС, что участницы первенства России по легкой атлетике не стали подавать протест в судейскую коллегию после того, как их преследовала собака.

Инцидент произошел во время забега девушек до 20 лет на дистанции 800 м. Собака выскочила на дорожку и бежала почти полный круг, но потом сошла с дистанции, не выдержав темпа.

— К сожалению, такое бывает в спорте, даже на футболе животные иногда выбегают на поле. Появление собаки на беговой дорожке организаторы не могли предусмотреть, так случилось, — сказала Клочкова.

Делегат отметила, что животное никому не причинило вреда и не нарушило ритм бега. Протестов от участниц забега не было. Елена Клочкова также добавила, что не может сказать, будут ли применяться какие-либо санкции к местному оргкомитету со стороны ВФЛА. Однако она подчеркнула, что соревнования были организованы на высоком уровне.

Три участницы забега с собакой, включая победительницу Анну Банатову, установили личные рекорды. Серебряная и бронзовая медалистки показали лучшие личные результаты в сезоне.