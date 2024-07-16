В Лениногорске раскрыли аферы с социальными контрактами на развитие бизнеса — восьмерых ждет суд

В хищении из бюджета 1 млн 750 тысяч рублей и подделке документов обвиняют группу из восьми жителей Лениногорска. Организаторы группы поставили на поток заключение социальных контрактов в поддержку малого бизнеса, при этом в органы соцзащиты представлялись недостоверные сведения, а деньги присваивались, сообщили «Реальному времени» в Следкоме по Татарстану.



По версии следствия, в 2022 году одна из обвиняемых обратилась в отдел социальной защиты Лениногорского района с заявлением об оказании помощи в организации производства полуфабрикатов и кондитерских изделий. И после заключения социального контракта получила на руки 150 тысяч рублей, за которые отчиталась заведомо ложными справками о доходности бизнеса, а также кассовыми и товарными чеками, якобы подтверждающими выполнение контракта.

После этого предпринимательница привлекла свою дочь, которая стала подыскивать таких же претендентов на заключение социального контракта. Заключившим контракт доставалось 50 тысяч рублей, остальную часть полученных из бюджета сумм мать с дочерью оставляли себе, считают в СК.

Дело направлено в суд.