«Питрау превратился в бренд Татарстана»

Главный кряшенский праздник завершает серию этноторжеств республики

Фото: предоставлено пресс-службой министерства культуры РТ

В эту субботу в селе Зюри Мамадышского района соберутся тысячи людей на Питрау. Этим ярким событием завершится марафон народных праздников в Татарстане, который длился почти два месяца. Главными фишками кряшенского Петрова дня в этом году станут конкурс красоты и таланта, а также масштабный көрәш.

Полсотни тысяч человек, 56 ансамблей, более десяти площадок

Череду этнических праздников в Татарстане открыл 26 мая Каравон в селе Никольское Лаишевского района. 15 июня в селе Большая Шия Мамадышского района прошел праздник марийской культуры Семык. 23 июня в лесопарке Лебяжье, в поселках Дербышки и Мирный прогремел Сабантуй. 29 июня прошел удмуртский Гырон Быдтон (Енабердино, Менделеевский район).

30 июня мордовские народы республики в Тетюшском Кильдюшево отпраздновали мокшанский день летнего солнцестояния Валда Шинясь, 5 июля по Татарстану прошел Иван Купала, а 6 июля в селе Сиктерме Алькеевского района республики — чувашский Уяв.

— Питрау превратился в бренд Татарстана, — отмечает заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин. — Питрау завершает традиционные праздники народов Татарстана, поэтому ему придается большое значение.

Питрау, который в этом году организуют на таком уровне в 26-й раз, был возрожден 12 июля 1999 года мамадышцами Иваном Егоровым и Анатолием Ивановым. С тех пор он традиционно проходит в селе Зюри Мамадышского района. Ежегодно Питрау собирает до 50 тысяч человек, был случай, когда количество гостей дошло до 60 тысяч. Для сравнения — Уяв собирает до 15 тысяч. Бюджет мероприятия — 10 млн рублей, Питрау проходит при поддержке раиса республики и спонсоров.

Фольклорных ансамблей в Зюри ожидается аж 56. предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Как и на других крупных праздниках, у Питрау будет торжественное открытие, оно посвящено Году семьи, а отвечает за него государственный фольклорный ансамбль «Бәрмәнчек». Режиссером выступила заместитель гендиректора холдинговой компании «Ак Барс» Елена Алешина. Как известно, ее шеф — руководитель общественной организации кряшен Татарстана Иван Егоров, уроженец Зюри.

На поляне «Тырлау» разместится множество площадок — ярмарка «Тырлау», хоровод «Тугяряк уен», детская площадка «Айбагыр», игры на майдане «Питрау уеннары», игры на воде «Ылыяда уен», кряшенские подворья «Туганайлар», площадка Республиканского фестиваля кряшенского этнического искусства «Питрау түгәрәк уены», фотовыставка «Гасырларда безнең җөзебез», поляна знакомств «Димче», а также такие площадки, как «Дары природы «Алан», «Песни Родника «Тяпи», «Кряшенские угощения «Тябикмяк». Пройдут игры у костра «Арулану учагы». Любители спорта увидят конные скачки «Чаптар» и көрәш, в них примут участие борцы из Татарстана и соседних регионов.

На Питрау главное — показать традиции. Реальное время / realnoevremya.ru

На Питрау нужны кряшенские хиты!

Музыка прозвучит на двух площадках — «Питрау жыруы» и молодежная «Жяшляр жыены». Только фольклорных коллективов ожидается 56. Причем не только из республики, но и из Челябинска, Башкортостана. А у каждого приглашенного эстрадника в репертуаре должны быть именно кряшенские песни. Среди участников — Вадим Захаров, Георгий Ибушев, Лена Бичарина, Оксана Дмитриева, Александр Игнатьев.

— Это единственная площадка, которая показывает традиции кряшен. Поэтому основной акцент делается на кряшенских певцах, кряшенских традициях, фольклорных коллективах, — пояснила Людмила Белоусова, руководитель исполкома, заместитель председателя правления общественной организации кряшен РТ и директор культурного центра имени Емельянова.

За красоту внутреннюю и внешнюю

Вероятно, самый занимательный конкурс — красоты и таланта, под названием «Кряшен чибяре». В финал прошли 9 девушек, одна из них — из Бакалинского района Башкортостана. Победительницу оценивают прежде всего по знанию традиций, костюму, умению рассказывать о своем народе. Приз — 50 тысяч рублей.



«Кряшенская красавица Мамадышского района» получит 30 тысяч. Это конкурс для местных, а значит, за него в 2024-м борются всего две девушки, Светлана Иванова и Ариана Кадырова. Остальные финалистки получат по 10 тысяч. Интересно, что в конкурсе можно участвовать несколько раз (условно говоря — до победы), поэтому среди участниц есть девушка, которая заявляется в третий раз.



Кстати, онлайн-голосование также идет на сайте кряшенской газеты «Туганайлар». Сейчас в нем лидирует Алеся Димитриева — из села Кабан-Бастрык Заинского района, студентка Казанского института культуры, актриса альметьевского театра кукол «Алина».

Среди победительниц «Кряшен чибяре» немало известных женщин: скажем, Алина Давыдова сейчас поет в группе «Ямьле». А Татьяна Ефремова отметилась выступлением на фестивале «Үзгәреш җиле».