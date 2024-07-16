К теракту в «Крокусе» причастны представители центральноазиатских и европейских стран

Фото: Максим Платонов

Как сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе выступления в Совете Федерации, за терактом в подмосковном «Крокус сити холле» стоит интернациональная команда с представителями из центральноазиатских и европейских стран, в том числе и России.

— Что касается «Крокус сити», я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идет следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, — отметил Чиханчин, не уточняя деталей.

Напомним, что 22 марта в «Крокус Сити Холле» в Москве произошла стрельба. Басманный суд Москвы принял решение об аресте 18 подозреваемых по делу о террористическом акте в концертном зале Crocus City Hall.



Анастасия Фартыгина