В Уфе возбудили уголовное дело за удержание в плену 16 детей

Фото: Динар Фатыхов

В Уфе против двух граждан Таджикистана возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.

По версии следствия, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении долгого времени незаконно удерживали в съемной квартире и систематически избивали. Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью в ближайший магазин.

Ночью 12 июля следователи СКР и оперативники МВД освободили детей и задержали двоих фигурантов.

На данный момент устанавливаются личности родителей пострадавших и обстоятельства произошедшего. Дети находятся в специализированном социальном учреждении. При необходимости им обеспечат психологическую и медицинскую помощь.

Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики.