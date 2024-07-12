В Уфе возбудили уголовное дело за удержание в плену 16 детей
В Уфе против двух граждан Таджикистана возбудили уголовное дело по факту истязания и незаконного лишения свободы несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Башкортостану.
По версии следствия, 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет на протяжении долгого времени незаконно удерживали в съемной квартире и систематически избивали. Одному из подростков удалось сбежать и обратиться за помощью в ближайший магазин.
Ночью 12 июля следователи СКР и оперативники МВД освободили детей и задержали двоих фигурантов.
На данный момент устанавливаются личности родителей пострадавших и обстоятельства произошедшего. Дети находятся в специализированном социальном учреждении. При необходимости им обеспечат психологическую и медицинскую помощь.
Уголовное дело для дальнейшего расследования передано в первый отдел по расследованию особо важных дел следственного управления республики.
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