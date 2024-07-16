В Татарстане огласили приговор обвиняемым в похищении человека и вымогательстве

Фото: Максим Платонов

В Зеленодольске завершилось уголовное дело, связанное с похищением человека и вымогательством. Группа молодых людей, установившая свою преступную деятельность в ноябре 2019 года, была задержана сотрудниками отдела по борьбе с организованной преступностью УУР МВД по Республике Татарстан в марте 2022 года.

По данным следствия, преступники под угрозой применения насилия требовали у жителя Зеленодольского района 15 тыс. рублей. После отказа они напали на потерпевшего, избили его и силой посадили в автомобиль. Мужчину отвезли в квартиру в Зеленодольске, где избиение продолжилось, а сумма долга выросла.

Опасаясь за свою жизнь, похищенный был вынужден передать преступникам ключи от своего автомобиля Honda Civik, а также подписать договор купли-продажи транспортного средства. В феврале 2022 года следственным отделом по городу Зеленодольск было возбуждено уголовное дело по статьям о похищении человека, вымогательстве и нанесении побоев.

В ходе судебного разбирательства:

лидер группы был приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима;

четверо сообщников — к 6 годам;

еще один участник преступной группировки получил условный срок в 3 года 6 месяцев.

Кроме того, сегодня прокуратура Татарстана направила в суд уголовное дело в отношении четверых жителей Казани, обвиняемых в организации и проведении азартных игр. По данным следствия, с октября 2022 года по декабрь 2023 года обвиняемые, действовавшие в сговоре, организовали и проводили азартные игры в арендованном помещении гаражного комплекса.



Анастасия Фартыгина